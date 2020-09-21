В Пермском крае молодым мамам помогут открыть свой бизнес

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Для женщин с несовершеннолетними детьми или в декретном отпуске Центр поддержки предпринимательства «Мой бизнес» и краевое Агентство по развитию МСП запускает бесплатную образовательную программу «Мама-предприниматель».«Проект создан для тех, кто хочет сочетать профессиональную самореализацию с заботой о семье. В течение пяти дней образовательных интенсивов бизнес-тренеры и эксперты научат формировать сильную команду, управлять продажами, вести маркетинговую стратегию, эффективные переговоры и продвижение своего дела», – говорит руководитель краевого Фонда поддержки предпринимательства и центра «Мой бизнес» Дмитрий Порохин.Прием заявок открыт на сайте проекта до 11 ноября 2020 года. Бесплатное обучение пройдет с 18 по 23 ноября в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного президентом России Владимиром Путиным.По итогам состоится конкурс бизнес-проектов – лучший получит грант на развитие бизнеса – 100 тыс. руб. от партнера программы, благотворительного фонда Amway «В ответе за будущее».Победительница прошлого года, пермская мама-предприниматель Лилия Зуева, во время нестабильной экономической ситуации сделала акцент на медицинско-оздоровительной части своего предприятия и переориентировала бизнес – открыла массажный кабинет, помогает людям с помощью лечебно-оздоровительной физкультуры.«Тогда я получила намного больше, чем просто победу. Это был интенсив по структурным бизнес-вопросам, в которых я не до конца разбиралась, кроме того, живое общение и поддержка от экспертов и членов жюри», – говорит Лилия Зуева. Многие из участниц проекта позже стали клиентками оздоровительного центра, который открыла предпринимательница.Образовательная программа реализуется при поддержке Министерства экономического развития РФ и Министерства труда и социальной защиты РФ.Напомним, в 2019 году более 400 предпринимателей официально зарегистрировали бизнес с помощью юридической, образовательной или финансовой поддержки центра «Мой бизнес». Большая часть из них – это женщины.