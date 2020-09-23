На фестивале «Просвет» пермяки смогут управлять подсветкой телебашни

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В Пермь возвращается фестиваль «Просвет» – 17 и 18 октября 15 художников и студий устроят мультимедийные шоу на фасаде театра оперы и балета, заводе Шпагина и в Планетарии. Впервые фестиваль станет интерактивным: каждый сможет управлять подсветкой на новой телебашне и стать частью видеопроекции на фасаде Оперного.Свои инсталляции уже запланировали участники крупнейших мировых событий в аудиовизуальном искусстве. В частности, в Пермь приедет одна из самых известных мультимедийных студий в России – Sila Sveta. Выступят и родоначальники российских архитектурных мультимедийных представлений и авторы проекций на самые большие здания планеты – ILLUMINARIUM3000.Среди премьер фестиваля 2020 года – разработчики графики для главных отечественных кинопремьер международная студия Dobro и представители новой субкультуры аудиовизуального творчества студия SIGNATURA-.618. Также со своими работами познакомят dreamlaser, Fluks, Lite Light, Tundra, 404.zero, LUCH.PW, Тургай Кылыч, InteractiveDep и Неля Старкова.Участники порефлексируют на тему «Живо» – симбиоза природы, человека и современных технологий. Основная мысль которой: «живой мир, живые мысли, живое искусство».«Главная цель фестиваля, всей нашей работы вместе с художниками – сделать современное искусство доступным и понятным. Мы творим на стыке актуальных направлений в визуальном искусстве и новых технологий, поэтому инсталляции и шоу на «Просвете» будут интересны всем гостям события», – рассказал режиссер, куратор фестиваля «Просвет» Влад Александров.Организаторы уделили отдельное внимание безопасности и здоровью зрителей. Самые масштабные события пройдут на открытом воздухе, рядом с Оперным и телебашней. Потоки людей будут разграничены на заводе Шпагина, а шоу в планетарии будет более камерным.Первый фестиваль «Просвет» прошел в Перми осенью 2019 года и собрал свыше 25 000 зрителей. Фестиваль завершился концертом в Кунгурской ледяной пещере. Событие стало финалистом престижной премии BEST EXPERIENCE MARKETING AWARDS.Фестиваль «Просвет» проводится при поддержке министерства культуры Пермского края в рамках проекта «Пермский период. Новое время». Организатор – ГКБУК «Центр по реализации проектов в сфере культуры».