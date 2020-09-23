В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»

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В Перми впервые за 10 лет отремонтировали участок ул. Уинской в Мотовилихинском районе на отрезке от ул. Грибоедова до спуска в сторону города. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ремонтируемый объект был обозначен в плане как «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». Эта дорога выводит автомобилистов на Восточный обход с ул. Уинской.Отремонтирован участок протяженностью 600 метров от камер контроля перекрестка в районе пересечения с ул. Грибоедова. Обустроен дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, а также отремонтирован тротуар в районе мемориала «МиГ на взлете». Подрядчиком выступило ООО «АРАКС». Стоимость ремонта составила 33,1 млн руб.Прежде всего, подрядчик заменил дорожное полотно. По данным МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», капитальный ремонт на данном участке ул. Уинской не проводился с 2010 года, всё это время его приводили в порядок в рамках содержания. Теперь здесь уложен новый асфальтобетон толщиной 6 см. Его площадь составила 4 тыс. кв. метров. По словам директора МКУ Юрия Лепешкина, чем толще верхний слой асфальта, тем дольше прослужит дорожное полотно. «Работы велись с июня. Бригады трудились и в дневное, и в ночное время, чтобы не создавать пробок», – рассказал Юрий Лепешкин.В рамках контракта был также выполнен ремонт шумозащитных экранов. Они защищают жилые дома, находящиеся вблизи от трассы, от шума, пыли и грязи. На ремонтируемом участке экраны установлены на левой стороне дороги по направлению в город и начинаются от перекрестка улиц Уинской и Грибоедова. Их протяженность составляет 417 метров.Еще одним этапом ремонта стало обустройство дополнительного съезда с ул. Старцева на ул. Пушкарскую. Действующая ранее организация дорожного движения не позволяла осуществлять ни въезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, ни выезд с нее. Альтернативные отвороты в микрорайон Садовый, в свою очередь, создавали в часы пик транспортные заторы. Теперь же автомобилисты смогут сворачивать с ул. Старцева (полоса по направлению из города) на ул. Пушкарскую через трамвайные пути, а машины с ул. Пушкарской – выезжать на ул. Старцева по направлению в город (см. схему). Здесь подрядчик также уложил асфальтобетон, бортовой камень, обустроил полосу замедления движения перед отворотом.В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что создание дополнительного съезда позволит распределить транспортный поток и снизить вечерние пробки. Для обеспечения безопасности при совершении поворота с ул. Старцева на ул. Пушкарскую было организовано локальное расширение дороги для накопления автомобилей, поворачивающих налево. На самом перекрестке вскоре будет установлен светофор, только тогда можно будет совершать маневр, пока же открыт только выезд с ул. Пушкарской. Кроме того, теперь автомобилисты смогут выезжать с ул. Пушкарской на ул. Старцева как в направлении города, так и в сторону м/р Ива.По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, предложенная организация движения предварительно прошла оценку с помощью транспортной модели города и показала существенный положительный эффект – сокращение временных затрат на поездки, более равномерное распределение транспортных потоков, сокращение заторов.Отметим, показатель по повышению безопасности дорожного движения – один из целевых в рамках нацпроекта БКАД. Важность его достижения не раз подчеркивал глава Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, благодаря комплексному подходу на объектах нацпроекта устанавливаются светофорные объекты, барьерные и разделительные ограждения, комплексы фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. Благодаря принимаемым мерам за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, а за 8 месяцев текущего года количество ДТП в крае снизилось на 21,2%.Еще одним этапом работ по нацпроекту в рамках контракта стал ремонт тротуара. Он производился на другом участке – вдоль ул. Чкалова у монумента «МиГ на взлете», в районе АО «ОДК-Пермские моторы». По словам Юрия Лепешкина, на состояние тротуара жаловались жители района, он уже давно требовал ремонта. Теперь новый тротуар уложен на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Площадь асфальтобетона составила 1650 кв. метров.Приемка объекта прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации района и региональной Общественной палаты. Последняя обратила внимание на недочеты проведенного ремонта, которые подрядчик обещает устранить в течение недели. По словам Дмитрия Шешукова, эксперта Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов, замечания касаются как защитных экранов – не везде установлены крепежи и уплотнительные резинки, так и дорожных работ – высота съездов с тротуара на проезжую часть и щели между бортовыми камнями.«Нужно все мелочи при выявлении сразу же устранять. По дорожному полотну замечаний нет. Есть по установленному бортовому камню: местами щели, их быть не должно, они замазываются раствором, согласно СНИПам и ГОСТам. В щель может попасть вода, и начнется разрушение камня. Замечания будут направлены главе Перми и администрации города. Подрядчик обещает всё устранить», – заключил общественник.Отметим, участок «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» – это шестой по счету объект, отремонтированный по нацпроекту в Перми в этом году. Ранее завершился ремонт улиц Краснова, Красноуфимской, Петропавловской, Островского и внутриквартального проезда на ул. Героев Хасана. До конца дорожного сезона в Перми будет отремонтировано более 18 км дорожного полотна.Также работы по нацпроекту ведутся еще в трех муниципалитетах: Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.