В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»

13.54 Вторник, 29 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Перми впервые за 10 лет отремонтировали участок ул. Уинской в Мотовилихинском районе на отрезке от ул. Грибоедова до спуска в сторону города. Работы велись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Ремонтируемый объект был обозначен в плане как «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе». Эта дорога выводит автомобилистов на Восточный обход с ул. Уинской.

Отремонтирован участок протяженностью 600 метров от камер контроля перекрестка в районе пересечения с ул. Грибоедова. Обустроен дополнительный съезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, а также отремонтирован тротуар в районе мемориала «МиГ на взлете». Подрядчиком выступило ООО «АРАКС». Стоимость ремонта составила 33,1 млн руб.

Прежде всего, подрядчик заменил дорожное полотно. По данным МКУ «Благоустройство Мотовилихинского района», капитальный ремонт на данном участке ул. Уинской не проводился с 2010 года, всё это время его приводили в порядок в рамках содержания. Теперь здесь уложен новый асфальтобетон толщиной 6 см. Его площадь составила 4 тыс. кв. метров. По словам директора МКУ Юрия Лепешкина, чем толще верхний слой асфальта, тем дольше прослужит дорожное полотно. «Работы велись с июня. Бригады трудились и в дневное, и в ночное время, чтобы не создавать пробок», – рассказал Юрий Лепешкин.

В рамках контракта был также выполнен ремонт шумозащитных экранов. Они защищают жилые дома, находящиеся вблизи от трассы, от шума, пыли и грязи. На ремонтируемом участке экраны установлены на левой стороне дороги по направлению в город и начинаются от перекрестка улиц Уинской и Грибоедова. Их протяженность составляет 417 метров.

Еще одним этапом ремонта стало обустройство дополнительного съезда с ул. Старцева на ул. Пушкарскую. Действующая ранее организация дорожного движения не позволяла осуществлять ни въезд с ул. Старцева на ул. Пушкарскую, ни выезд с нее. Альтернативные отвороты в микрорайон Садовый, в свою очередь, создавали в часы пик транспортные заторы. Теперь же автомобилисты смогут сворачивать с ул. Старцева (полоса по направлению из города) на ул. Пушкарскую через трамвайные пути, а машины с ул. Пушкарской – выезжать на ул. Старцева по направлению в город (см. схему). Здесь подрядчик также уложил асфальтобетон, бортовой камень, обустроил полосу замедления движения перед отворотом.

В Пермской дирекции дорожного движения отметили, что создание дополнительного съезда позволит распределить транспортный поток и снизить вечерние пробки. Для обеспечения безопасности при совершении поворота с ул. Старцева на ул. Пушкарскую было организовано локальное расширение дороги для накопления автомобилей, поворачивающих налево. На самом перекрестке вскоре будет установлен светофор, только тогда можно будет совершать маневр, пока же открыт только выезд с ул. Пушкарской. Кроме того, теперь автомобилисты смогут выезжать с ул. Пушкарской на ул. Старцева как в направлении города, так и в сторону м/р Ива.

По словам начальника Пермской дирекции дорожного движения Максима Киса, предложенная организация движения предварительно прошла оценку с помощью транспортной модели города и показала существенный положительный эффект – сокращение временных затрат на поездки, более равномерное распределение транспортных потоков, сокращение заторов.

Отметим, показатель по повышению безопасности дорожного движения – один из целевых в рамках нацпроекта БКАД. Важность его достижения не раз подчеркивал глава Прикамья Дмитрий Махонин. По его словам, благодаря комплексному подходу на объектах нацпроекта устанавливаются светофорные объекты, барьерные и разделительные ограждения, комплексы фотовидеофиксации и весогабаритного контроля. Благодаря принимаемым мерам за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, а за 8 месяцев текущего года количество ДТП в крае снизилось на 21,2%.

Еще одним этапом работ по нацпроекту в рамках контракта стал ремонт тротуара. Он производился на другом участке – вдоль ул. Чкалова у монумента «МиГ на взлете», в районе АО «ОДК-Пермские моторы». По словам Юрия Лепешкина, на состояние тротуара жаловались жители района, он уже давно требовал ремонта. Теперь новый тротуар уложен на участке от ул. Куйбышева до ул. Героев Хасана. Площадь асфальтобетона составила 1650 кв. метров.

Приемка объекта прошла с участием представителей министерства транспорта Пермского края, ФКУ Упрдор «Прикамье», администрации района и региональной Общественной палаты. Последняя обратила внимание на недочеты проведенного ремонта, которые подрядчик обещает устранить в течение недели. По словам Дмитрия Шешукова, эксперта Общественной палаты Пермского края по ремонту дорог и благоустройству дворов, замечания касаются как защитных экранов – не везде установлены крепежи и уплотнительные резинки, так и дорожных работ – высота съездов с тротуара на проезжую часть и щели между бортовыми камнями.

«Нужно все мелочи при выявлении сразу же устранять. По дорожному полотну замечаний нет. Есть по установленному бортовому камню: местами щели, их быть не должно, они замазываются раствором, согласно СНИПам и ГОСТам. В щель может попасть вода, и начнется разрушение камня. Замечания будут направлены главе Перми и администрации города. Подрядчик обещает всё устранить», – заключил общественник.

Отметим, участок «Автомобильная дорога «Переход от ул. Стахановской до развязки на Восточном обходе» – это шестой по счету объект, отремонтированный по нацпроекту в Перми в этом году. Ранее завершился ремонт улиц Краснова, Красноуфимской, Петропавловской, Островского и внутриквартального проезда на ул. Героев Хасана. До конца дорожного сезона в Перми будет отремонтировано более 18 км дорожного полотна.

Также работы по нацпроекту ведутся еще в трех муниципалитетах: Пермском районе, Краснокамском и Добрянском городских округах.
© Вечерние ведомости
В Свердловской области отремонтировали 2 моста и 46 км трасс
23 сентября 2020
Мэрия Екатеринбурга подала заявку на льготную закупку новых автобусов
23 сентября 2020
В Екатеринбурге стартовало строительство транспортной инфраструктуры Универсиады-2023
22 сентября 2020
В ДТП в Ирбите погиб человек
28 сентября 2020

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Нам и нашим семьям угрожают провокациями

Открытое письмо начальнику ГУ МВД РФ по Пермскому краю генерал-лейтенанту полиции М.И. Давыдову
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
14:57 На фестивале «Просвет» пермяки смогут управлять подсветкой телебашни
13:54 В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»
13:48 Более 65% заболевших коронавирусом в Прикамье - старше 60 лет
13:45 Пермяков просят соблюдать осторожность возле теплосетевых объектов
13:17 В Пермском крае выявлено 76 случаев COVID-19
13:08 Благодаря нацпроекту в Перми обновлена улица вдоль набережной
13:01 По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье увеличат число медучреждений, где будет проводиться КТ
20:54 «Уралкалий» оказал помощь федерации тхэквондо в Березниках
17:59 Новые заболевшие коронавирусом выявлены в 14 территориях Прикамья
17:11 В Прикамье с начала реализации нацпроекта из аварийки в благоустроенное жилье переехали 7,6 тысячи человек
16:40 Жители Краснокамска и Чайковского лишились автомобилей из-за «тепловых» долгов
15:36 «Горьковка» приглашает на выставку и конференцию TED
15:22 За три месяца в детскую клиническую больницу Прикамья поступило новое оборудование на 13 млн рублей
13:54 Более тысячи жителей Перми смогут трудоустроиться на общественные работы
13:14 Дарья Эйсфельд вышла в финал конкурса «Лидеры Россия. Политика»
13:02 Во все жилые дома Перми обеспечена подача отопления
12:49 Коэффициент распространения COVID-19 в Пермском крае – 1,02
12:45 С 1 октября фонтаны Перми уйдут на зимовку
12:40 В Прикамье подтверждено 75 случаев коронавируса
12:31 Рабочая неделя в Перми будет теплой
14:37 Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях Прикамья
Все новости
16:17 Турция заявила о готовности продолжать поддерживать Азербайджан
15:50 Поправки к ПДД вводят новые штрафы для россиян
15:24 Восемь депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19 за неделю
15:02 В Минобороны Армении заявили о применении вооружения широкого радиуса
14:27 В России заполненность коек для больных COVID-19 приблизилась к 90%
14:04 Путин заявил о беспрецедентном внешнем давлении на Белоруссию
13:36 Курс евро поднялся выше 93 рублей впервые с января 2016 года
13:23 В России коронавирусом заболели еще 8 232 человека
13:07 Эксперт спрогнозировал пик заражений коронавирусом в России
12:45 Собянин объявил о двухнедельных школьных каникулах в Москве
16:30 Белорусская писательница Светлана Алексиевич уехала в Германию
16:21 Более 5 тысяч человек прошли вакцинацию от коронавируса российским препаратом «Спутник V»
16:06 Послы Евросоюза одобрили расширение санкций против РФ
15:48 Синоптики рассказали об аномальной погоде зимой в России
15:40 В Кремле призвали незамедлительно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе
15:11 Эпидемиолог дал прогноз по выходу России на плато по коронавирусу
14:45 В АБР сообщили о риске для сегмента кредитных карт
14:22 Навальный подтвердил встречу с Меркель в немецкой клинике
12:39 В России выявили еще 8 135 случаев COVID-19
14:04 Правительство Армении объявило в стране военное положение и всеобщую мобилизацию
13:26 Количество пострадавших при обрушении перехода в Подмосковье увеличилось до 30 человек
Новости России и мира
15:49
29/09
 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:28
29/09
 Суд приговорил уктусского стрелка к пожизненному лишению свободы
13:14
29/09
 Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом
19:30
28/09
 «Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
12:54
27/09
 В России выявлено 7 867 новых случаев COVID-19
12:50
27/09
 141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
20:38
26/09
 В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
16:20
25/09
 В Екатеринбурге стали известны результаты праймериз «Единой России»
22:53
24/09
 Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09
 Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
19:20
24/09
 На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов
18:29
24/09
 Прокурор из Екатеринбурга перевелся на повышение в Мордовию
18:12
24/09
 Из свердловского главка уходит полковник, судившийся с журналистами
15:37
24/09
 В Нижнем Тагиле выявили оптовую базу по продаже контрафактных сигарет
12:38
24/09
 Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09
 Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
20:27
23/09
 В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
18:36
23/09
 Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом
16:12
23/09
 Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы
15:24
23/09
 Следователи СК возбудили уголовное дело по факту смерти студентки УрФУ из Гвинеи
13:36
23/09
 Полиция и СК заинтересовались родами 16-летней девушки в Екатеринбурге
Все новости