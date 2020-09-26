Более 65% заболевших коронавирусом в Прикамье - старше 60 лет

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Самому старшему заболевшему за последние сутки 90 лет, самому младшему - 13 лет.Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 76 новых случаев заражения COVID-19: 72 человека проходят лечение в больницах, 4 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9747. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,01 (на 28 сентября – 1,02).Из 76 новых инфицированных – 41 мужчина, 34 женщины, 1 ребенок. Среди взрослого населения: младше 45 лет – 5 человек, 38 человек в возрасте 45-65, 32 человека старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.