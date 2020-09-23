Благодаря нацпроекту в Перми обновлена улица вдоль набережной

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В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, закончен ремонт и проведена приемка улицы Окулова, готовится к приемке улица Монастырская – здесь также ремонт завершен.По нацпроекту БКАД ремонт объектов проводится комплексно: подрядчики асфальтируют тротуары и проезжую часть, обустраивают парковочные карманы, благоустраивают газоны. Все эти работы позволяют повысить безопасность дорожного движения – достичь одного из ключевых показателей нацпроекта. По словам главы Прикамья Дмитрия Махонина, благодаря комплексному подходу на дорогах устанавливаются светофоры, барьерные и разделительные ограждения, обустраиваются места для парковки автомобилей. Благодаря принимаемым мерам за три года в Прикамье удалось ликвидировать 160 аварийных очагов, а за 8 месяцев текущего года количество ДТП в крае снизилось на 21,2%.Как сообщили в администрации Перми, работы были проведены на участке улиц Монастырской и Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова. На ул. Монастырской на участке от улицы Попова до улицы Окулова уложен верхний слой асфальта, а на улице Окулова от улицы Попова до улицы Крисанова выполнено финальное асфальтирование. Сейчас на обеих обновленных улицах заасфальтированы тротуары, сделаны парковочные карманы, установлены бортовые камни, благоустроены газоны. Качество асфальта проверила специализированная лаборатория, он соответствует всем необходимым нормам и требованиям.На улице Монастырской установили опоры освещения, осталось смонтировать светильники, объект готовится к приемке.В приемке улицы Окулова участвовали представители краевого министерства транспорта, администрации Ленинского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Прикамья. Они указали подрядчику на ряд недочетов, которые он устранил в кратчайшие сроки.– Качество выполняемых работ по нацпроекту из года в год растёт, краевая столица и центр города – тому пример. Выявленные замечания по оформлению съездов, ненормативное состояние верхнего строения люков и другие незначительные замечания устранены в течение 2 дней. Радует, что в Ленинском районе есть жесткий контроль и выстроено взаимодействие с общественностью, – прокомментировал результаты приемки улицы Председатель комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаил Борисов.Все работы проходили под контролем специалистов администрации района, подрядчик выполнял благоустройство добросовестно, учитывались все пожелания жителей. Также на замечания комиссии при приемке подрядчик оперативно отреагировал, устранил их в кратчайшие сроки.Напомним, в 2020 году на 14 объектах города ведутся ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Часть объектов уже сдана, остальные находятся в высокой степени готовности. Работы по благоустройству проводятся комплексно – это ремонт тротуаров, проезжей части, газонов. В этом году за счет экономии средств после проведения конкурсных процедур по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будут отремонтированы дополнительные дорожные объекты. В Перми обновят еще 7 участков улиц общей протяженностью 4,5 км. Работы по благоустройству в рамках нацпроекта ведутся на улицах Пермской, Тихой, Трясолобова, Верхне-Муллинской, Сестрорецкой, Мелитопольской и Малой Ямской.В общей сложности в Прикамье в этом году будет отремонтировано по нацпроекту 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.