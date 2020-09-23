«Уралкалий» оказал помощь федерации тхэквондо в Березниках

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Сегодня после капитального ремонта состоялось открытие нового спортивного центра для занятий тхэквондо в г. Березники (ул. Пятилетки, 80). Средства в объеме около 4 млн рублей для проведения перепланировки и капитального ремонта помещений общей площадью 533 кв. м. выделил «Уралкалий».Теперь спортсмены могут заниматься в четырёх спортивных залах, обустроенных для различных видов тренировок. В помещениях выровнены полы, уложен специальный линолеум, предназначенный для занятий спортом. Полностью заменена электропроводка, установлены противопожарные двери, смонтированы системы вентиляции и шумоизоляции. В распоряжении спортсменов также отремонтированные раздевалки, душевые и санузлы, в том числе для маломобильных групп.После проведенного капремонта помещения для занятий тхэквондо в Березниках полностью соответствуют физкультурно-спортивному назначению, а также удовлетворяют противопожарным требованиям и рекомендациям Роспотребнадзора.Добавим, что федерация тхэквондо в г. Березники основана в 1999 году. Тхэквондо занимается более 200 человек в возрасте от 4 до 60 лет (в том числе с ограниченными возможностями). Среди них - мастер спорта России международного класса, семикратный чемпион мира по паратхэквондо Владислав Кричфалуший. «Уралкалий» неоднократно оказывал ему финансовую поддержку для поездок на международные соревнования. В 2014 году в Березниках был проведен чемпионат России по тхэквондо-пода. Воспитанники федерации успешно выступают на региональных, российских, мировых соревнованиях по различным видам единоборств.