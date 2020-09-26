В Прикамье с начала реализации нацпроекта из аварийки в благоустроенное жилье переехали 7,6 тысячи человек

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С начала 2019 года в Пермском крае в рамках двух программ расселено 116 тыс. квадратных метров аварийного жилья. Жилищные условия улучшили 7569 человек по всему краю, сообщает краевой минстрой. Расселение велось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России Владимиром Путиным, и региональной адресной программы.В этом году определены 10 муниципалитетов-лидеров по темпам расселения в рамках нацпроекта. На сегодня эти территории уже выполнили годовой план более чем на 70%. Например, в Чернушинском городском округе расселено 648 квадратных метров, в благоустроенное жилье переехали 60 человек – план выполнен на 91%. В Чусовском городском округе жилищные условия улучшили 64 человека, расселено более 1 тыс. квадратных метров, годовой план выполнен на 83%. В Кунгуре в новые квартиры переехали 133 человека, расселено более 2 тыс. квадратных метров аварийки – 72% от плана.Низкие показатели расселения демонстрируют Кунгурский муниципальный район, Чайковский и Краснокамский городские округа. Глава региона Дмитрий Махонин поручил главам этих территорий мобилизовать работу. «План 2020 года должен быть выполнен на 100% в каждой территории!» – отметил глава региона. Напомним, вопрос расселения аварийного жилья Дмитрия Махонина попросил держать на личном контроле президент России Владимир Путины во время рабочей встречи.В Пермском крае реализуется комплексный подход к расселению аварийного жилья. Благодаря параллельной реализации двух программ (национального проекта «Жилье и городская среда» и региональной программы) аварийные дома расселяются целыми кварталами. Таким образом ускоряется переселение граждан и освобождаются территории для нового строительства. В рамках нацпроекта до 1 сентября 2025 года в Пермском крае должен быть расселен весь аварийный жилфонд, признанный таковым до 2017 года. Дома, признанные аварийными позже, но расположенные в тех же кварталах, расселяются по региональному проекту.