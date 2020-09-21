Жители Краснокамска и Чайковского лишились автомобилей из-за «тепловых» долгов

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Более десяти жителей Краснокамска и Чайковского в Пермском крае, накопившие задолженность за услуги отопления и горячего водоснабжения, лишились своих автомобилей. Такие меры приняты по итогам рейдов, которые провели сотрудники Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с судебными приставами УФССП по Пермскому краю. Теплоэнергетики планируют регулярно реализовывать аналогичные мероприятия по взысканию имущества должников в этих городах.Ранее работа по взысканию задолженности в этих муниципалитетах проводилась в индивидуальном порядке. С увеличением массовости охвата должников, как следствие, возрастает результативность воздействия на злостных неплательщиков. Лишившись своих транспортных средств, они вынуждены полностью погашать свою задолженность, а также компенсировать расходы на эвакуацию имущества.Регулярные рейды судебных приставов и представителей ресурсоснабжающих организаций по лицам, задолжавшим оплату коммунальных ресурсов, возобновились в июле. За это время в Пермском крае было арестовано более 100 транспортных средств. Риск лишиться автомобиля и другого имущества есть у тех, кто не оплачивает услуги отопления и горячего водоснабжения более чем три месяца.К злостным должникам будут применяться и другие меры принудительного взыскания: наложение ограничений на проведение сделок с имуществом, на выезд за рубеж. «Жителям всех городов Пермского края следует помнить, что от их платежной дисциплины зависит работа теплоэнергетиков. Поэтому частота рейдов и предусмотренных законом мер по взысканию будет только возрастать. Рекомендуем каждому клиенту оплатить текущую квитанцию и не допускать в будущем накопления долгов», — подчеркивает директор Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» Евсей Петров.