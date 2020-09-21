За три месяца в детскую клиническую больницу Прикамья поступило новое оборудование на 13 млн рублей

15.22 Понедельник, 28 сентября 2020
Пермский край: новости дня
За последние три месяца в Пермскую краевую детскую клиническую больницу поступило 7 единиц новой медтехники. В учреждении продолжается обновление оборудования, дооснащение, в том числе для работы медицинского персонала в условиях пандемии. Большая часть техники приобретена благодаря нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Ранее, во время обсуждения развития системы здравоохранения в регионе, глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначал, что современное оборудование обеспечивает быстрое проведение обследования и начало лечения. Поэтому краевые власти уделяют особое внимание обновлению техники в медучреждениях. Вопрос техоснащения получил особую актуальность в период распространения коронавируса, новое возможности позволяют не перевозить пациентов из одной больницы в другую.

В рамках профилактики, предупреждения, ликвидации последствий распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 краевой минздрав приобрел для детской клиники мобильный рентгеновский аппарат Matrix стоимостью более 7 млн руб. Он поможет максимально упростить схему обработки результатов. Технология позволяет за считанные секунды увидеть всю «картину» на экране монитора в любом корпусе клиники, с возможностью передачи данных по WI-FI. Комплекс рассчитан на работу в перепрофилированном под COVID-19 отделении. Кроме того, высокая скорость передачи данных – залог эффективного распределения рабочего времени медперсонала и оперативность диагностики патологии. Также перепрофилированный под работу с пациентами с COVID-19 корпус был оснащен УЗИ аппаратом стоимостью более 2 млн руб. для исследований маленьких пациентов.

Более 2,5 млн руб. было направлено на новую лазерную офтальмологическую систему. Она установлена в операционной профильного отделения клиники. «В начале прошлой недели на оборудовании уже было проведено первое хирургическое вмешательство недоношенному малышу с ретинопатией (поражением сетчатки). Такие операции относятся к высокотехнологичной медпомощи (ВМП). Лазерная установка позволит не только увеличить количество ВМП, но и расширить спектр оперируемых патологий сетчатки в более щадящем режиме», – поделилась Вера Усова, главный внештатный детский офтальмолог министерства здравоохранения Пермского края, заведующая детским офтальмологическим отделением КДКБ, кандидат медицинских наук. На аппарате врачи смогут оперировать пациентов любого возраста.

Клинический аудиометр за 760 тыс. руб. поступил в сурдоцентр. Данный аппарат имеет широкий диапазон исследований и позволяет проводить речевую аудиометрию. На данной медтехнике специалисты обследуют детей со всего Пермского края с 3-4-летнего возраста, в том числе с имплантами для компенсации потери слуха и другими слуховыми аппаратами. На сегодня сурдологический центр КДКБ в Пермском крае соответствует всем требованиям клинических диагностических кабинетов и стандартам оснащения таких служб в стране.

Два самых современных гематологических анализатора установлены в клинических лабораториях медучреждения. На них исследуется кровь пациентов, определяется значительно больше показателей, однако исследования по онкопатологии перепроверяются вручную, для достижения точности. Аппараты просты в эксплуатации, сегодня на них работает весь медперсонал клинико-диагностической лаборатории. В год краевой детской клинической больницей обслуживается порядка 130 тыс. пациентов, в том числе госпитализируется более 30 тыс. детей, из которых около 35% в экстренном порядке, более 100 тыс. пациентов получают амбулаторно-поликлиническую помощь.

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, на развитие медицины в регионе в этом году будет направлено 59 млрд руб., включая средства на строительство, реконструкцию, ремонт больниц и поликлиник, закупку оборудования, оснащение ФАПов и сельских амбулаторий, обновление автопарка службы скорой медицинской помощи.
© Вечерние ведомости
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