Более тысячи жителей Перми смогут трудоустроиться на общественные работы

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По поручению главы Пермского края Дмитрия Махонина министр социального развития Павел Фокин провел совещание в режиме видеоконференции с мэром Перми Дмитрием Самойловым и главами районов краевого центра по содействию занятости населения. Несмотря на то, что возможностей для трудоустройства в краевой столице в разы больше, чем в территориях, вакансии остаются свободными, а жители не могут найти работу. По данным службы занятости, наибольшее число граждан, потерявших работу и находящихся в поиске трудоустройства, живут именно в Перми – это порядка 26 тыс. чел. (треть от общего числа безработных в Пермском крае).Ранее на Совете глав муниципальных образований глава Пермского края Дмитрий Махонин дал поручение до 1 октября провести комиссии в районах Перми по вопросу трудоустройства всех людей, обратившихся в городскую службу занятости, с начальниками территориальных отделов ЦЗН. Главной задачей в этом вопросе является сокращение срока предложения вакансий: пребывание на учете не более 1-2 месяцев поможет жителям быстрее найти работу.Кроме того, на совещании обсуждался план действий по вовлечению безработных в общественные работы. Это трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной поддержки граждан, ищущих работу. К ней относится строительство автомобильных дорог, сельскохозяйственные работы, строительство и реконструкция жилья, озеленение и благоустройство территорий, уход за престарелыми гражданами и инвалидами и другие виды деятельности. Сегодня существуют меры поддержки работодателей при трудоустройстве безработных на общественные работы. В частности, за каждого принятого на работу гражданина работодатель получает субсидию в размере МРОТ, а сотрудник (помимо заработной платы, установленной трудовым договором с работодателем) – доплату от службы занятости.Поскольку сегодня в Перми одним из приоритетных является вопрос благоустройства, глава города Дмитрий Самойлов взял на контроль трудоустройство на общественные работы не менее 1 тыс. чел. до конца года.Напомним, подобные совещания в онлайн-режиме пройдут с главами всех территорий Пермского края.