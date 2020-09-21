Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 17 территориях Прикамья

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По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 73 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 17 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (44). В Барде обнаружено 5 инфицированных, еще 4 - в Соликамске и 3 - в Лысьве. По 2 случая заражения COVID-19 выявлено в Березниках, Чернушке, Осе и Октябрьском. По одному заболевшему выявлено в девяти территориях - Юрле, Чусовом, Кудымкарском МО, Кудымкаре, Пермском районе, Добрянке, Чайковском, Кизеле и Березовском округе.Всего в Пермском крае выявлено 9596 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.Напомним, в Пермском крае усиливаются меры предосторожности от коронавируса: под особым контролем оперштаба находятся масочный режим и социальная дистанция. Это связано с ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, средненедельный показатель вырос на 10%.