По итогам первого дня первенства Прикамья по дзюдо лидируют команды Закамска и Березников

© Вечерние ведомости

В Пермском крае в течение двух дней проходило первенство среди молодежи и юношей до 21 года и 18 лет. Соревнования являются отборочными в сборную края, которая в ноябре будет представлять регион на первенстве Приволжского Федерального округа в Оренбурге и Кумертау.В соревнованиях приняли участие сильнейшие спортсмены со всего края, в том числе Соликамска, Чайковского, Куеды, Чернушки, Березников: Пётр Чудинов, Матвей Колосов, Максим Старков, Матвей Нецветаев.В первый день турнира состязались спортсмены до 21 года. В соревнованиях по ката первое место среди юниоров заняла команда Закамск- Профи, у девушек - команда г. Березники.В личном первенстве наиболее успешно выступили команды «Динамо» и Кировского района города Перми. Победителями стали Данила Оборин, Матвей Колосов, Пётр Чудинов, Вероника Колпакова.