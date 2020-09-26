Прилетающие из-за границы прикамцы должны оставаться дома до получения результатов теста на COVID-19

14.35 Суббота, 26 сентября 2020
Пермский край: новости дня
По постановлению главного санитарного врача России, прибывшим на самолете из-за рубежа россиянам необходимо соблюдать режим самоизоляции до лабораторного подтверждения отсутствия заражения коронавирусной инфекцией.

Главный государственный санитарный врач РФ внес изменения в постановление «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19». Согласно нововведениям, до получения результатов теста на наличие коронавирусной инфекции прилетающим из-за границы гражданам России необходимо оставаться дома. При этом работодатель должен учитывать строгое соблюдение режима самоизоляции своим сотрудником и не требовать от него выйти на рабочее место до того, как станет известно заключение по обязательному лабораторному исследованию.

Для безопасности жителей Пермского края о предстоящем вылете за рубеж прикамцы должны сообщать заранее. При приобретении билета на самолет или тура на отдых за границей (но не позднее регистрации на рейс) необходимо заполнить электронную форму на сайте Госуслуг.

При возвращении в страну нужно заполнить анкету прибывающего в РФ. Она заполняется до прилета в аэропорт, на борту авиалайнера.

После возврата домой в течение трех календарных дней (72 часов) граждане России должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Информацию о результатах проведенного анализа нужно разместить в специальной форме на Едином портале государственных услуг.

Весь период ожидания результатов теста на коронавирусную инфекцию необходимо оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

При этом в случае ухудшения состояния здоровья в течение 14 календарных дней со дня возвращения в Пермский край из зарубежной поездки прикамцы должны незамедлительно обратиться за медицинской помощью без посещения медицинских организаций.

Напомним, уточнить информацию по вопросам о COVID-19 и сезонных простудных заболеваниях можно по телефону +7 (342) 258 07 87.

Общий официальный колл-центр Пермского края по всем вопросам, связанным с эпидемией, начал работать 12 марта по инициативе главы Пермского края Дмитрия Махонина на базе Пермского краевого МФЦ и Пермского краевого медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ).

Для сотрудников «горячей линии» разработаны методические рекомендации, справочники с ответами на вопросы по режиму самоизоляции и правам граждан. Дополнительно организована возможность переадресации звонков в профильные ведомства, если вопрос узкоспециальный.
© Вечерние ведомости
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