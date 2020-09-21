В Косинском округе зафиксирован первый случай заражения коронавирусом

© Вечерние ведомости

По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 15 территориях региона.Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (43). В Березниках и Чайковском коронавирус диагностирован у 6 человек. Количество заболевших в Краснокамске - 4. В Осе, Очере, Кунгуре и Березовке обнаружено по 2 зараженных. По одному новому заболевшему COVID-19 выявлено в 7 территориях края: Барде, Александровске, Чусовом, Нытве, Добрянке, Горнозаводске, кроме того, первый случай заражения коронавирусом выявлен в Косинском муниципальном округе.Всего в Пермском крае выявлено 9448 заболевших. На сегодня случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех территориях Прикамья.Напомним, в Пермском крае усиливаются меры предосторожности от коронавируса: под особым контролем оперштаба находятся масочный режим и социальная дистанция. Это связано с ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, средненедельный показатель вырос на 10%.