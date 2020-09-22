Депутат Пермской городской Думы Сергей Богуславский провел прием граждан

15.13 Пятница, 25 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае депутат Пермской городской Думы Сергей Богуславский ответил на вопросы пермяков, связанные с капитальным ремонтом, и оказал юридическую консультацию.

Жительница микрорайона Нижняя Курья рассказала, что подвал в её доме используется собственниками как кладовая, а санитарное и техническое состояние помещения оставляет желать лучшего. Месяц назад управляющая компания направила на объект подрядчика для ремонта. Единственное, что сделали строители, – разобрали лестницу. Теперь жильцы не могут попасть в подвал и использовать своё имущество. Сергей Богуславский предположил, что обслуживающая организация начала капитальный ремонт, и решил выяснить, в какие сроки будут произведены работы. Вопрос взят на депутатский контроль.

Жительница Индустриального района попросила помочь с оформлением дома в собственность. Женщина пояснила, что помещение было куплено в 70-х годах, никаких документов на него не сохранилось. После обращения в администрацию района выяснилось, что дом является самовольной постройкой и не может быть официально оформлен. Собственники обращались в суды разных уровней, но решения были приняты не в их пользу. Для решения вопроса депутат рекомендовал передать полный пакет документов для изучения. После этого будут даны рекомендации о дальнейших действиях.

С инициативой выступила заявительница из Москвы. Она владеет недвижимостью в городе Перми. В 2020 году помещения были признаны находящимися в торгово-развлекательном центре, и налог на недвижимость вырос в несколько раз. По словам женщины, площади не использовались в коммерческих целях, а здание не являлось и не является ТРЦ. Гражданка предложила внести изменения в налогообложение таких объектов. Сергей Богуславский разъяснил, что подобные вопросы являются прерогативой депутатов Законодательного собрания Пермского края и посоветовал обратиться с этим вопросом к депутату ЗС по её округу. В то же время её записали на ближайший приём, который состоится в октябре.
© Вечерние ведомости
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