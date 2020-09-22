«Камский кабель» провел семинар по входному контролю

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«Камский кабель» провел практический семинар-презентацию для представителей ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» и подрядных организаций.23 сентября на базе ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго» состоялся семинар по организации входного контроля кабельной продукции при приемке. Представители предприятия рассказали об опасностях и рисках применения фальсифицированной продукции, чем отличается некачественный кабель, на какие параметры важно обратить внимание при приемке кабеля, а также продемонстрировали, какие замеры нужно сделать, чтобы убедиться в качестве принимаемого кабеля. Для тех представителей, кто не смог приехать на семинар лично, была организована онлайн-трансляция мероприятия.Александр Азанов, заместитель главного технолога по развитию ООО «Камский кабель», рассказал, что сегодня на российском рынке существует несколько негативных тенденций, связанных с фальсификатом кабельно-проводниковой продукции. Во-первых, массово распространено производство продукции, не отвечающей требованиям безопасности, ГОСТов и технических регламентов. Во-вторых, все чаще выявляются подделки кабеля под известные бренды, в том числе и завода «Камкабель». При использовании кабеля несоответствующего качества существует ряд угроз: от сверхнормативных потерь электроэнергии и поломок кабельных линий до пожаров.Поэтому очень важно при приемке обращать внимание на сопроводительные документы, маркировку на барабане и продукции, а также проводить инструментальный входной контроль. К наиболее частым нарушениям относятся завышение электрического сопротивления (занижение сечения) токопроводящих жил, занижение толщины изоляции или оболочки, использование некачественной меди, использовании несоответствующих материалов при изготовлении кабеля.«Проверка документов, сверка с маркировкой барабана, замер конструкции штангенциркулем – это первый важный этап при приемке продукции, который может быть реализован на каждом предприятии без дополнительных затрат, достаточно проявить внимательность. Для измерения сопротивления требуется специальный прибор, а ряд испытаний можно выполнить только в лабораторных условиях. Тем не менее, при возникновении вопросов, сомнений в качестве продукции можно обратиться к нам либо в любой другой аккредитованный испытательный центр с запросом на испытания», – пояснил Александр Азанов.В качестве наглядного примера были продемонстрированы замеры толщины изоляции, оболочки и сопротивления жилы нескольких образцов кабелей.Для представителей МРСК тема оказалась очень актуальной. Семинар вызвал интерес и множество вопросов всех собравшихся специалистов, потому что каждый так или иначе имеет дело с кабельно-проводниковой продукцией.