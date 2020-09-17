В выходные в Перми изменится движение некоторых автобусов из-за ремонта улицы Героев Хасана

© Вечерние ведомости

Ограничение движения транспорта вводится с 25 по 28 сентября для производства работ на сетях газоснабжения, а также для приведения в нормативное состояние временного покрытия проезжей части. Изменятся и маршруты следования некоторых автобусов.С 21:00 25 сентября до 06:00 28 сентября будет ограничено движение всех видов транспорта по улице Героев Хасана на участке от дома №105/3 до дома №107. Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в этот период автобусный маршрут №19 «микрорайон Липовая гора – улица Попова» будет следовать по двум разным схемам движения:– 50% автобусов будут следовать по маршруту «улица Попова – улица Нейвинская»;– 50% автобусов будут следовать по маршруту «улица Попова – микрорайон Липовая гора». В прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана автобусы будут следовать в объезд по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Василия Васильева и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица Лодыгина», «улица Анвара Гатауллина», «Хладокомбинат», «Элеватор» (в направлении микрорайона Липовая гора), «улица 1-я Бахаревская», «улица 2-я Бахаревская» и на существующих автобусных остановочных пунктах.Автобусный маршрут №57 «микрорайон Крохалева – НПО «Биомед» в прямом и обратном направлениях от улицы Героев Хасана будет следовать по улицам Хлебозаводской, Куйбышева, Лодыгина и далее по маршруту следования. Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на остановочном пункте «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Крохалева) и на существующих остановках. Заезд на остановочный пункт «микрорайон Липовая гора» осуществляться не будет.Автобусный маршрут №75 «микрорайон Соболи – площадь Дружбы» будет следовать по двум разным схемам движения:– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «микрорайон Соболи – улица Нейвинская». От Бродовского тракта автобус будет следовать в объезд по улицам Героев Хасана, Василия Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской, Героев Хасана. Посадка и высадки пассажиров будет осуществляться на остановочных пунктах «Базы», «Молкомбинат», «улица 2-я Бахаревская», «улица 1-я Бахаревская», «Элеватор» (в обратном направлении), «Хладокомбинат», «улица Анвара Гатауллина», «улица Лодыгина», «улица Яблочкова» (в направлении микрорайона Соболи) и на существующих остановках;– некоторые автобусы будут следовать по маршруту «улица Нейвинская – площадь Дружбы». Посадка и высадка пассажиров будет осуществляться на существующих остановках.