Депутат Валерий Шептунов ответил на вопросы пермяков

© Вечерние ведомости

В региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Пермском крае депутат Пермской городской Думы Валерий Шептунов ответил на вопросы жителей Дзержинского района. Ключевой темой стало благоустройство придомовой территории и дорог.Одна из заявительниц поинтересовалась, как обустроить детскую площадку во дворе многоквартирного дома. Здесь проживает много молодых семей, которым негде проводить время с детьми. Валерий Шептунов пояснил, что, прежде всего, необходимо закончить оформление земельного участка, пока процедура межевания еще не завершена. Депутат разъяснил порядок подачи заявки на участие в программе и рекомендовал обратиться в городскую администрацию для получения информации по процедуре межевания.Целый ряд вопросов также касался темы благоустройства. В частности, речь шла об асфальтировании тротуаров и пешеходных дорожек на ул. Лепешинской, установке освещения в лесном массиве, по которому дети ходят в школу, и о строительстве детских площадок во дворах микрорайонов Акуловский и Комсомольский. Валерий Шептунов рассказал заявителю, что часть дорожек и тротуаров отремонтировали в 2019 году, ремонт остальных запланирован в городском бюджете на ближайшие годы, а детские площадки вблизи сразу нескольких многоквартирных домов уже построены либо будут построены по программе благоустройства дворовых территорий в ближайшее время. По вопросу об освещении депутат напомнил, что совсем рядом оборудована безопасная дорога в учебное заведение. Кроме того, установка опор наружного освещения на данном участке запрещена законом.Еще одна жительница Дзержинского района не согласна переезжать в жилое помещение, предложенное администрацией города по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. По ее словам, условия проживания там далеки от комфортных, поэтому она отказалась от переезда и продолжает проживать в многоквартирном доме, который подлежит сносу. Неделю назад женщина направила письмо в управление жилищных отношений администрации Перми с просьбой предоставить другой вариант расселения. Депутат предложил дождаться ответа и по его результатам принимать решение о дальнейших действиях.