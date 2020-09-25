Среди новых заболевших коронавирусом в Прикамье 42% - старше 65 лет

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Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 74 новых случая заражения COVID-19: 48 человек проходят лечение в больницах, 26 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9448. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,07 (на 24 сентября – 1,07).Из 74 новых инфицированных – 30 мужчин, 42 женщины, 2 ребенка (2 мальчика). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 15 человек, 26 человек в возрасте 45-65, 31 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.