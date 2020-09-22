Проезд по перекрестку Пермская – Крисанова сужается до одной полосы из-за ремонта тепловой камеры

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Специалисты ООО «Пермская сетевая компания» (в составе Пермского филиала ПАО «Т Плюс») проводят работы по ремонту тепловой камеры на перекрестке улиц Пермской и Крисанова в Дзержинском районе Перми.На время проведения работ проезжая часть сужена до одной полосы при проезде данного перекрестка. Ограничение движения автотранспорта вводится на период с 14.00 25.09.2020 г. по 06.00 28.09.2020 г.В настоящее время подрядная организация размещает дополнительные информационные знаки в месте ремонта. Водителям рекомендовано заранее выбирать маршрут и обращать повышенное внимание на скорость дорожного потока при проезде перекрестка.Работы проводятся в рамках мероприятий по обеспечению старта отопительного сезона 2020-2021 годов в краевой столице. Ремонтные мероприятия согласованы с администрацией города Перми и дорожными службами.