Благодаря нацпроекту в столице Прикамья начался внеочередной ремонт ул. Верхнемуллинской

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В Индустриальном районе Перми стартовал комплексный ремонт улицы Верхнемуллинской на участке от шоссе Космонавтов до границы Индустриального района в сторону деревни Кондратово. Это один из дополнительных объектов нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Ремонт улицы проводится за счет экономии средств после проведения конкурсных процедур.Как рассказали в администрации Индустриального района Перми, подрядная организация приступила к работам по расчистке территории от поросли и демонтажу старого покрытия тротуаров. Ремонт улицы Верхнемуллинской будет проводиться комплексно: фрезерование проезжей части, установка новых бортовых камней, укладка нового дорожного покрытия в два слоя с регулированием высотного положения крышек колодцев и обустройство съездов. Протяженность нового асфальта составит 1,17 км. Кроме того, здесь благоустроят тротуары, обочины, прилегающие газоны, нанесут дорожную разметку. При обустройстве тротуара установят пешеходные ограждения с поликарбонатными листами, чтобы защитить пешеходов от грязи и брызг от проезжающего автотранспорта. Завершить ремонт улицы Верхнемуллинской планируется к середине ноября.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость комплексного подхода в ремонте дорог и благоустройстве пешеходной части. По его словам, важно чтобы улицы были безопасными и комфортными не только для автолюбителей, но и для пешеходов.Этой осенью благодаря экономии в столице Прикамья будет дополнительно отремонтировано 7 дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Работы уже начались на улицах Пермской, Тихой, Малой Ямской, Трясолобова, Сестрорецкой, Верхнемуллинской и Мелитопольской.На сегодня в Перми по нацпроекту отремонтированы также улицы Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего в этом году в Пермском крае будет реализовано 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.