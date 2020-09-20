В Прикамье проведено более 550 тысяч исследований на коронавирус

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По данным на 25 сентября, в Пермском крае проведено 551 951 исследование на коронавирус, в том числе более 216 тыс. тестов проведено в медицинских организациях. Обследовано 485 308 жителей региона.По данным минздрава, в среднем в сутки проводится чуть более 3 тыс. исследований на COVID-19. Тестирование осуществляется в четырех лабораториях минздрава: краевом центре борьбы со СПИД, краевой инфекционной больнице, краевой станции переливания крови и краевой клинической больнице. Остальные – в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, ГУФСИН, ФМБА России МСЧ №140, а также в частных клиниках.При этом с начала июня подтверждающие анализы на коронавирус начали проводить в 2 лабораториях, подведомственных краевому минздраву. До этого все тесты повторно проверялись в лаборатории федерального Роспотребнадзора, результаты приходили с задержкой.По данным Роспотребнадзора, на сегодня в России проведено свыше 43,9 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведено 357 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по России (данные на 24.09.2020) остаются 222 014 чел.Напомним, на утро 25 сентября общее число инфицированных в Пермском крае составляет 9374. На «карантине» дома находятся 2738 чел. На сегодняшний день от коронавирусной инфекции оправились 6463 жителя Прикамья.