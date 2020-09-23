Валерий Сухих: «Обеспечение жителей чистой питьевой водой — очень важный инфраструктурный проект для всего Прикамья».

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В рамках «правительственного часа» краевые парламентарии заслушали информацию о реализации федеральной целевой программы «Чистая вода» на территории Прикамья.Представил отчет министр жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пермского края Андрей Кокорев.С 2019 года Пермский край участвует в реализации федерального проекта «Чистая вода», который действует в рамках национального проекта «Экология». Также в крае действует своя региональная программа.В проекте установлены два базовых показателя, которые должны быть достигнуты краем к 2024 году. Среди них – доля жителей региона и городского населения края, обеспеченных качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения.Объем федерального и краевого финансирования мероприятий по повышению качества питьевой воды с 2019 по 2024 годы составляет более 2 млрд рублей. Данные средства планируется направить, в том числе, на реконструкцию систем водоснабжения г.Краснокамск (2019-2020 гг.), г.Лысьвы (2020-2021 гг.) и Мотовилихинского района г.Перми (2021-2022 гг.). Кроме того предусмотрено создание сетевой инфраструктуры Индустриального парка «Лямино» в Чусовом (2021 г.).«Обеспечение жителей чистой питьевой водой — задача, которая федеральные власти поставили перед регионами. Это очень важный инфраструктурный проект для всего Прикамья. По результатам программы практически каждый второй жителей края уже к 2024 году будет обеспечен качественной питьевой водой центрального водоснабжения. А это в свою очередь означает, что увеличится и количество объектов водоснабжения, введенных в эксплуатацию», - заметил спикер Законодательного Собрания Валерий Сухих.