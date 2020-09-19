Валерий Сухих: «Каждый житель края должен получать качественные услуги»

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Депутаты заслушали отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг в организациях образования, здравоохранения, социального обслуживания и культуры за 2019 год.В 2019 году независимой оценкой качества было охвачено 853 организации, опрошено мнение более 290 тысяч респондентов. Все организации оценивались по 100-бальной шкале по пяти группам показателей: открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления услуг, доступность услуг для инвалидов, доброжелательность и вежливость работников, удовлетворенность условиями оказания услуг.По итогам независимой оценки учреждения всех сфер получили низкие баллы по критерию доступности услуг для инвалидов. Учреждения образования, здравоохранения и социального обслуживания также набрали низкие баллы по критерию открытость и доступность информации об организации.Высокими баллами были отмечены учреждения всех сфер в части доброжелательности и вежливости работников, комфортности условий предоставления услуг и удовлетворенности качеством услуг. Например, практически все родители готовы рекомендовать свой детский сад другим.По информации Татьяны Абдуллиной, для решения проблемных моментов проведена работа по созданию и наполнению сайтов организаций, организованы обучения и курсы повышения квалификации для специалистов, сопровождающих лиц с ограниченными возможностями. Организации, набравшие низкие баллы, включены в план проверочных мероприятий.В учреждениях ведутся работы по созданию доступной среды. Например, за 2019 год в 47 организациях здравоохранения произведена замена лифтового оборудования, установлены пандусы, навигация, организованы стояночные места для автотранспорта маломобильных групп. В рамках национального проекта «Культура» организована автоматизация библиотечных процессов, что обеспечивает доступность дистанционного получения услуг и доступ к виртуальным читальным залам лиц с ОВЗ.«Получение обратной связи от жителей о качестве оказываемых услуг является важным инструментом для решения проблемных вопросов. После проведенного анализа можно оценить объективную информацию и уже на её основании принимать решения по улучшению качества жизни населения. Потому что каждый житель Пермского края должен получать качественные услуги», - подчеркнул спикер краевого парламента Валерий Сухих.