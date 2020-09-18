Депутаты заслушали доклад о состоянии местного самоуправления

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Депутаты Законодательного Собрания заслушали ежегодный отчет о состоянии местного самоуправления и развитии муниципальных образований Пермского края.Особенность доклада 2020 года – рассмотрение местных вопросов в разрезе реализации национальных проектов. В прошлом году муниципалитеты реализовали мероприятия по семи нацпроектам. Средства направлялись на решение следующих первоочередных задач: строительство школ и детских садов, ФАПов и объектов культуры, автодорог, благоустройство дворов, расселение людей из аварийного жилья.Так, например, за счет поддержки из федерального и регионального бюджетов на строительство и ремонт муниципальных автодорог в 2019 году муниципалитеты получили 4,6 млрд. рублей. На выделенные средства было построено 14 км новых автодорог местного значения, более 600 км отремонтировано.В 2020 году на решение социально-экономических задач муниципальным образованиям из краевого бюджета было выделено более 24 миллиардов рублей. Планируется, что финансовый объем поддержки муниципальных образований останется на прежнем уровне. По итогам рассмотрения доклада депутаты одобрили проект постановления с рекомендациями правительству, органам местного самоуправления и депутатам разного уровня.«Законодательное Собрание традиционно уделяет особое внимание работе муниципалитетов по разным направлениям. Результаты по реализации местных инициатив и работы по основным актуальным направлениям становятся главными темами разговора и на Совете представительных органов муниципальных образований при Законодательном Собрании», - отметил председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.