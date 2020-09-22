Депутаты заслушали информацию о семейной политике в крае

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Заместитель председателя правительства Татьяна Абдуллина представила доклад о положении семей с детьми в Прикамье за 2019 год.Согласно представленной информации, Пермский край сохраняет лидирующие позиции в Приволжском округе по уровню рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости в крае превышает средний показатель по стране.В сфере охраны здоровья реализуется проект по развитию детского здравоохранения и школьной медицины. В 2019 году наблюдается снижение численности заболеваний по 13 видам. Увеличилось число детей, проходивших профилактические осмотры и диспансеризацию, что позволяет выявлять заболевания на ранних стадиях.Численность малоимущих семей на январь 2020 года составляет 85 502, что на 1038 меньше по итогам прошлого года. По словам Татьяны Абдуллиной, для оказания содействия семьям по выходу из трудной жизненной ситуации предоставляется государственная социальная помощь на основании социального контракта. Наиболее востребованными направлениями является развитие личного подсобного хозяйства (76% от всех социальных контрактов).Социальный контракт является формой адресной поддержки. В 2019 году 10 848 семей получили государственную социальную помощь, из них на основе социального контракта – 2 141. Также оказываться помощь в трудоустройстве и профессиональном обучении. По этим вопросам за 2019 год 27 490 человек обратились в Службу занятости.Татьяна Абдуллина рассказала, что объем средств для оказания социальной поддержки семей с детьми в прошлом году был увеличен более чем на 1,2 млрд рублей. Были выделены средства на программу «Молодая семья», приобретение школьных товаров и реализацию акции «Подарок новорожденному». В Пермском крае оказывается более 40 видов социальной поддержки. Получателями являются 147 тысяч семей с детьми.«Представленный доклад свидетельствует о приоритетности семейной и детской политики в крае. В материале отражена аналитическая информация о положении семей, которая поможет в регулировании вопросов оказания социальной поддержки», - прокомментировал председатель Законодательного Собрания Валерий Сухих.Также была предоставлена информация о мерах по организации отдыха и оздоровления детей, снижению семейного и детского неблагополучия, реализации образования детей с ограниченными возможностями и постройке новых детских садов и школ.