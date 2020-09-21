Ночью с 26 на 27 сентября на два часа перекроют трассу Пермь - Екатеринбург в районе Кукуштана

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По сообщению ФКУ Упрдор «Прикамье», в ночь на 27 сентября с 2:00 до 4:00 будет полностью перекрыт для движения участок трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург. Речь об участке протяженностью 11 км от развязки на Кукуштан и Осу до р. Сафронов Ключ вблизи отворота на железнодорожную станцию Курашимский и деревень Ботово и Канабеково Кунгурского района. Во время работ движение на трассе на всем участке будет полностью перекрыто.Такие меры необходимы для монтажа металлического пролетного строения надземного пешеходного перехода. Он будет установлен в районе д. Сухо-Платошино. Работы будут проходить в ночное время и займут 2 часа. Автомобилистов просят заранее планировать поездки и с пониманием отнестись к вынужденным мерам по закрытию участка трассы. Объехать перекрытый участок можно по второстепенной дороге через п. Кукуштан, д. Мартыново, д. Канабеково, с. Кыласово.Монтаж надземного пешеходного перехода – часть работ в рамках реконструкции трассы Пермь – Екатеринбург с 47 по 75 км, от отворота на Кукуштан до п. Шадейка. Проезжая часть расширится до четырех полос. Также для безопасности дорожного движения будет организована разделительная полоса «нью-джерси», устроены транспортные развязки и пешеходные переходы на разных уровнях. Все 28 км реконструированной трассы будут освещаться. Работы ведутся поэтапно – участок от отворота на Кукуштан (11 км) будет закончен в 2022 году. Далее начнется реконструкция участка с 58 по 75 км, она будет завершена в 2024 году. По данным ФКУ Упрдор «Прикамье», далее в планах – реконструкция дороги на участке до отворота на Кунгур.