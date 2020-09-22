В международном аэропорту «Пермь» установлен робот для измерения температуры

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В международном аэропорту «Пермь» по специальному заказу установлен терминал для бесконтактного измерения температуры пермской компании «Промобот». Пассажиры проходят температурный контроль за 3 секунды. Ранее температура измерялась на выходе работником аэропорта вручную с помощью бесконтактного термометра.Автономный терминал для бесконтактного измерения температуры «Промобот Термоконтроль» установлен на входе в аэровокзальный комплекс. Он не требует участия человека в процессе измерения, фиксирует результаты измерений в журнал, уведомляет о посетителе с повышенной температурой и может интегрироваться с системами безопасности. Измерение происходит за 3 секунды на расстоянии до 25 см, а точность составляет 0,2 градуса.Результатом внедрения терминалов с функцией термоконтроля стало надежное измерение температуры без участия сотрудников досмотра. Приоритетом в работе международного аэропорта «Пермь» остаётся безопасность пассажиров.Напомним, по поручению главы региона Дмитрия Махонина аналогичные роботы установлены в медучреждениях и в крупных объектах транспортной инфраструктуры. Дмитрий Махонин стал одним из первых, кому были представлены разработки пермской айтикомпании. В начале июня завершилась установка терминалов в 17 перепрофилированных отделениях медучреждений Прикамья, где лечат больных коронавирусом. В апреле «Промобот» уже установил терминалы для бесконтактного измерения температуры на вокзале Пермь II и пермском автовокзале.Автономные станции «Термоконтроль» уже отправились в Германию и Грецию – планируется, что за год в Европу приедут около 100 устройств на общую сумму 0,5 млн евро. 400 терминалов по соглашению с американской Wenger Medical отправятся на Восточное побережье США для установки в медучреждениях. Терминалы также установили на ряде российских предприятий – на производстве минеральных удобрений компании УРАЛХИМ, в научном центре НОВАТЭК в Тюмени и других.Пассажирам о необходимости соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску, перчатки) в аэропорту и на воздушном судне.