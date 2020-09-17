Переход на карту «МИР»: с 1 октября выплаты можно будет получить только с этой карты

11.40 Четверг, 24 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Тем, у кого ее нет, средства необходимо снять со счета в течение 10 дней.

Правительство РФ утвердило перечень выплат за счет средств федерального бюджета, которые с 1 октября 2020 года согласно Федеральному закону «О национальной платежной системе» будут зачисляться только на карты «МИР». В этот перечень входят такие выплаты, как государственные пособия на детей, пенсии военнослужащим, выплаты, положенные пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС.

Таким образом, чтобы получать эти бюджетные выплаты с 1 октября, необходимо оформить карту «МИР». Так же, как сейчас, заявители вправе получать средства в отделениях почты или на счета, которые не обслуживаются какими-либо картами, к примеру, на сберегательный счет.

В случае если человек не пришел в банк для получения средств в течение 10 дней, деньги возвращаются обратно в Центр социальных выплат.

При оформлении карты «МИР» человек должен предоставить в Центр социальных выплат и компенсаций новый номер банковского счета (если открыт именно новый банковский счет) для корректного перечисления выплаты. Для этого необходимо подойти в офис МФЦ либо отправить по электронной почте или по Почте России заявление об изменении реквизитов в ЦСВ и приложить новые данные.

Образец заявления и контакты отделов ЦСВ можно посмотреть на сайте цсв59.рф. За дополнительными разъяснениями необходимо обратиться в отделение выбранного банка.

ЦСВ переводит выплаты в 56 банков, в которых открыты счета у заявителей. Большинство из них уже выразили готовность перевести своих клиентов на карту «МИР».

- Если бюджетное поступление пришло на счет, к которому привязана карта международной платежной системы, банк не может его зачислить по данным реквизитам (в соответствии с Постановлением № 383), - сообщают в Почта Банке. - Вместо этого банк зачисляет денежные средства на отдельный счет и уведомляет об этом клиента. Если по истечении 10 дней клиент не обращается в банк для получения средств, то банк отправляет их обратно отправителю. Например, Почта Банк дает возможность всем гражданам России открыть «Сберегательный счет» и выпустить к нему карту «МИР» совершенно бесплатно. Процесс занимает 5 минут, потребуется только паспорт и мобильный телефон.
© Вечерние ведомости
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