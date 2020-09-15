Вопрос создания рабочих мест в территориях – на особом контроле главы Пермского края

© Вечерние ведомости

23 сентября на Совете глав рассмотрели вопрос дополнительной поддержки занятости в регионе. Для восстановления рынка труда в период после ограничений, связанных с пандемией, требуются меры по снижению уровня безработицы, среди которых особое значение имеет наполнение регионального банка вакансий. Сейчас их в банке более 22 тысяч, а после соглашения с крупнейшей международной компанией HeadHunter число вакансий увеличится в разы. Кроме того, проводится профессиональное обучение для трудоустройства: уже обучено почти 9 тысяч человек, из них 4100 по нацпроектам. Также предоставляются субсидии предпринимателям на открытие собственного дела.С учетом напряженности на рынке труда приняты дополнительные меры поддержки занятости для 9 тысяч граждан, потерявших работу.Всего на обеспечение временной занятости из федерального бюджета выделено 145,4 млн рублей, 363,9 млн рублей из бюджета Прикамья – на создание более 6,5 тысячи дополнительных рабочих мест.Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, сейчас на учете в качестве безработных в Прикамье стоят около 63 тысяч человек, что составляет 5,2% от экономически активного населения: «При этом в сентябре численность безработных в крае по сравнению с августом снизилась более чем на 5 тысяч человек. Однако в 30 муниципалитетах Пермского края уровень безработицы превышает среднекраевой. Среди них Красновишерский, Косинский, Юсьвинский, Гайнский, Кочевский, Большесосновский и другие районы и округа».На предыдущем заседании Совета глав Дмитрий Махонин поручил рассмотреть на межведомственных муниципальных комиссиях вопрос формирования потребности территорий в дополнительных рабочих местах с помощью краевой субсидии. Однако эта задача осталась не выполненной в десяти районах Пермского края (Большесосновском, Добрянском, Краснокамском, Гремячинском, Кишертском, Кочевском, Косинском, Соликамском, Юрлинском, а также в Перми). На создание дополнительных рабочих мест заявилось 108 работодателей, планирующих трудоустроить 370 человек. В списках с положительными показателями лидируют Лысьва, Чернушка, Орда, Куеда. При этом 15 муниципалитетов не создали ни одного дополнительного рабочего места.На предоставление общественных работ в Прикамье заявились 184 работодателя, самые активные – в Кудымкаре, Барде, Гремячинске, Красновишерске, Карагае и других территориях. Не заявились на общественные работы в семи территориях региона.Дмитрий Махонин напомнил, что вопрос создания дополнительных рабочих мест в территориях Пермского края – на особом контроле, и бездействие территорий вопросе недопустимо: «Федерация дает беспрецедентный шанс по повышению занятости, а вы его игнорируете. Работа, которую вы должны провести с местными компаниями, чтобы помочь нашим жителям найти работу, в конечном итоге выльется в увеличение налоговых поступлений в ваши бюджеты». Глава региона назвал неприемлемым тот факт, что некоторые территории, где уровень безработицы выше среднероссийского в два раза, не предпринимают никаких мер: «Как вы будете смотреть в глаза людям после этого?». Напомним, держать уровень занятости на личном контроле Дмитрия Махонина попросил президент России в ходе рабочей встречи в рамках ВКС.О положительном опыте по увеличению занятости населения рассказал глава Осинского городского округа Алексей Григорьев. В ходе диалога с работодателями округа выяснилось, что только 30% из них набирают персонал через Центр занятости, остальные ищут сотрудников самостоятельно. «Также мы получили конкретный запрос от работодателей по кадрам и начали с помощью Центра занятости готовить людей под запрос компаний, – сообщил Алексей Григорьев. – Помимо этого, выстраиваем работу с подрядчиками по приему персонала на выполнение общественных работ. Благодаря федеральной поддержке мы решаем локальные вопросы, например, благоустройство родного района».Дмитрий Махонин поручил территориям активизировать работу по использованию субсидий для дополнительных рабочих мест, временную занятость, общественные работы для решения муниципальных задач. Минсоцразвития Прикамья будет мониторить реализацию дополнительных мер занятости в ОМС. Также вопрос занятости будет включен в повестку системных часов главы региона с руководителями территорий.