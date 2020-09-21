За прошедшие сутки COVID-19 выявлен у жителей 12 территорий Пермского края
Пермский край: новости дня
По результатам исследований за минувшие сутки, в Прикамье выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией. Новые заболевшие проживают в 12 территориях региона.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (46). В Березниках коронавирус диагностирован у 8 человек. Количество заболевших в Кунгурском районе -6. В Пермском районе обнаружено 3 зараженных. По два случая - в Горнозаводске, Красновишерске и Чердыни. По одному новому заболевшему COVID-19 выявлено в 5 территориях края: Чайковском, Октябрьском, Соликамске, Суксуне и Чусовом.
Всего в Пермском крае выявлено 9299 случаев заболевания. По-прежнему «свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ.
Больше всего инфицированных выявлено в краевой столице (46). В Березниках коронавирус диагностирован у 8 человек. Количество заболевших в Кунгурском районе -6. В Пермском районе обнаружено 3 зараженных. По два случая - в Горнозаводске, Красновишерске и Чердыни. По одному новому заболевшему COVID-19 выявлено в 5 территориях края: Чайковском, Октябрьском, Соликамске, Суксуне и Чусовом.
Всего в Пермском крае выявлено 9299 случаев заболевания. По-прежнему «свободным» от коронавируса остается Косинский муниципальный округ.
123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале
21 сентября 2020
21 сентября 2020
В Свердловской области провели ещё свыше 10 тысяч тестов на COVID-19
20 сентября 2020
20 сентября 2020
В Свердловской области обнаружено ещё 126 случаев коронавируса
17 сентября 2020
17 сентября 2020