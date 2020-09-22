До конца этого года в крупных больницах Прикамья появятся мобильные рентгеновские аппараты

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Новое оборудование закупят по нацпроекту «Здравоохранение», инициированному президентом России Владимиром Путиным. Оно позволит повысить качество медуслуг в пяти медучреждениях Пермского края.Минзакупок Прикамья объявлен аукцион на поставку 6 передвижных рентгеновских аппаратов. Начальная цена контракта составляет 47,9 млн рублей. Финансирование предусмотрено нацпроектом «Здравоохранение».Новые палатные рентгены будут установлены до конца года в крупных медицинских учреждениях Пермского края - краевой детской клинической больнице, Пермском краевом онкологическом диспансере, городской клинической больнице №4 в г. Перми, городской больнице им. Вагнера в г. Березники, Чайковской центральной городской больнице, городской больнице города Соликамск. Медучреждения в среднем госпитализируют более 100 тысяч жителей Прикамья в год, в том числе 30 тысяч детей.Ранее во время обсуждения развития системы здравоохранения в регионе глава Прикамья Дмитрий Махонин обозначал, что ключевая задача властей – обеспечить доступность медуслуг на территории всего края. «Не важно, где живет человек, в Перми или в отдаленной территории, у него должна быть возможность получить качественную медпомощь, исследования», - отмечал Дмитрий Махонин.Закупаемый рентген-аппарат представляет собой передвижную стойку на колесах с встроенным моноблоком. Благодаря малогабаритным размерам, аппарат можно использовать в небольших помещениях, свободно перемещать между кроватями и провозить через узкие дверные проёмы. При необходимости оборудование может перевозиться в другие населённые пункты.По словам сотрудников краевого минздрава, новый передвижной палатный рентген-аппарат позволит максимально упростить схему обработки результатов. «Технология дает возможность за считанные секунды увидеть всю «картину» на экране монитора любого из корпусов клиники, данные передаются по WI-FI. Такая система работы исключает риски заражения COVID-19, не нужно передавать пленку с результатами, лично контактировать со специалистами других профилей, транспортировать снимки. Кроме того, высокая скорость передачи данных - залог эффективного распределения рабочего времени медперсонала», - прокомментировала закупку Ирина Губина, заведующая отделением лучевой диагностики Краевой детской клинической больницы.Итоги аукциона будут подведены в начале октября.