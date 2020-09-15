В Прикамье в 60 школах установят контейнеры по сбору батареек

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В Прикамье 60 школ примут участие в проекте ОНФ «Экозабота». В ближайшее время в учреждения поступят специализированные контейнеры для сбора батареек. Проект «Экозабота» направлен на формирование экологических привычек с детства. К проекту также присоединились Иркутская область и Чувашская Республика.«Мы очень рады, что наша инициатива нашла широкий отклик у педагогов и школьников. Мы постарались выстроить систему таким образом, чтобы школы несли минимальную организационную нагрузку, а ученики смогли не только внести свой личный вклад в сохранение природы, сдавая батарейки на переработку, но и получить знания в доступной и увлекательной форме. Также хочу отметить, что участие в проекте для школ абсолютно бесплатно, поскольку изготовление контейнеров, вывоз и утилизация батареек финансируется партнерами проекта в рамках реализации механизма расширенной ответственности производителя. На сегодняшний день почти 3 тыс. школ из 17 регионов присоединились к «Экозаботе». Что касается образовательной части проекта, то здесь география вообще не ограничена», – комментирует инициатор проекта, эксперт тематической площадки «Экология» ОНФ Александр Коган.Партнерами проекта выступили ФГУП «Федеральный экологический оператор», производитель батареек GP Batteries, переработчик батареек Группа компаний «Мегаполисресурс», Российское движение школьников, Всероссийское общество охраны природы, ФГБОУ ДО «Федеральный детский эколого-биологический центр» Минпросвещения России. Проект поддержан Минпросвещения России.Отметим, Пермский край активно участвует в акциях по сбору батареек. Так, в рамках всероссийской акции «Неделя сбора батареек», проходившей в столице Прикамья с 29 июня по 5 июля, более сотни горожан отправили на переработку более 1 млн отработанных батареек.Кроме того, экологический благотворительный фонд «Обитаемый Урал» совместно с министерством образования и науки Пермского края и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами ПКГУП «Теплоэнерго» установили в школах более 2500 специальных контейнеров для сбора отработанных батареек.