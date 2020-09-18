Формирование тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Перми стало более понятным

© Вечерние ведомости

Депутаты Пермской городской Думы на пленарном заседании одобрили внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Перми до 2022 года в части расчётов доступности платежа для граждан.«Жителям понятно, как будет развиваться город и инфраструктура в нем: газоснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, вывоз ТКО, будет понятно, из чего складываются тарифы и в каком объеме надо платить. В программе рассчитана средняя заработная плата с учетом перспективы на пятилетку и рассчитан процент, который уйдет на оплату коммунальных услуг», - пояснил депутат Олег Афлатонов. Он считает, что такая программа должна быть в каждом крупном городе.Также депутаты проголосовали за продление расходных обязательств по обустройству детских игровых, спортивных площадок, расположенных на территории многоквартирных домов (МКД) и индивидуальной жилой застройки, а также обязательств по благоустройству придомовых территорий МКД до 2023 года.«Программа по благоустройству придомовых территорий - прекрасное подспорье для людей, которые решили навести порядок у своих домов», - отметил депутат Валерий Шептунов.Кроме того, депутаты продлили расходные обязательства по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов на центральных улицах города до 2023.