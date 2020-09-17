Депутаты оценили готовность Перми к началу отопительного сезона

19.09 Вторник, 22 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В рамках Часа депутата на пленарном заседании Пермской городской Думы заместитель главы администрации города Перми Игорь Субботин рассказал о подготовке города к отопительному сезону. По его словам, работы проведены на более чем 6 тысячах объектов жилищного фонда, в том числе в образовательных, культурных, спортивных объектах, в медицинских учреждениях. Докладчик отметил, что Пермь на 100% готова к зиме, а школы были подготовлены еще 10 августа.

На 1 января 2020 года лицензии получили 175 управляющих компании, в настоящее время – 170. В период подготовки к отопительному сезону не было зафиксировано технических нарушений, поэтому запуск произошел в соответствии с графиком.

Основной проблемой для начала отопительного сезона стало не исполнение управляющими компаниями требований подготовки, а также не предоставление документов, подтверждающих устранение нарушений и своевременное завершение работ. В целях решения этой проблемы муниципалитетом были приняты меры, в частности, расширен перечень подтверждающей документации. В обязательном порядке организации должны предоставлять акт осмотра технического состояния подвальных помещений, систем отопления и водоотведения. В настоящее время проверку прошли 503 многоквартирных дома. Еще одним нововведением стало включение в акты приемки фотографий объектов проверки. Специалистами департамента ЖКХ проверено 1388 многоквартирных домов. В случае неисполнения своих обязательств и нарушение сроков подачи тепла УК привлекаются к административной ответственности: на данный момент рассмотрено и вынесено штрафных санкций по 245 случаям.

По состоянию на 21 сентября тепло запущено в 195 социальных учреждениях и 4800 многоквартирных домах. «До конца недели мы подключим все дома, тепло и горячая вода поступят в каждую квартиру. Мы стараемся работать на опережение, сотрудничаем с ресурсоснабжающими организациями, УК и прокуратурой, чтобы все пермяки встретили зиму в комфортных условиях», – подытожил Игорь Субботин.

Депутат Арсен Болквадзе вспомнил историю с гостиницей «Карамель» на ул. Советской Армии и поинтересовался, провел ли город работу над ошибками: «Какие проведены работы по герметизации вводов тепла и водосетей в жилые дома? Мы знаем, что сети зачастую в неприглядном состоянии, и не хотелось бы повторения трагедии!» Игорь Субботин подчеркнул, что работы по профилактике аварийных ситуаций на теплосетях активно ведутся. Специалисты следят за их состоянием. Кроме того, депутат рекомендовал отмониторить оплату показаний счетчиков в малоэтажных домах: «Двухэтажные дома запускают позже, счетчики не проверяют, и жителям приходится платить по максимальным тарифам. Ресурсоснабжающие организации должны выставлять счета по факту». Заместитель главы администрации города Перми уверил, что районные власти и департамент ЖКХ готовы работать по каждому случаю вместе с сетевой компанией.

Также депутаты интересовались, как обстоят дела в округах. Депутат Олег Бурдин просил обратить внимание на микрорайон Кислотные дачи, в особенности на состояние сетей по ул. Восстания, 13 и Уссурийская, 19. Жители домов снова жалуются на ржавую воду из «горячего» крана. Депутат Ирина Горбунова просила выяснить, в чем проблема УК в микрорайоне Садовый, а депутат Дмитрий Федоров - решить вопрос с подачей тепла в микрорайоне Краснова. Игорь Субботин взял все обращения в работу.

Депутат Арсен Болквадзе обратил внимание на аварийную ситуацию с фасадом дома на ул. Воронежская, 24. Ситуация будет изучена специалистами.

Депутат Сергей Богуславский хотел узнать, когда будет дано тепло в дома в Дзержинском районе. Игорь Субботин пояснил, что из-за технических особенностей запуск теплосетей идет по кольцевой: в ближайшее время работы будут завершены.

Депутат Евгений Глезман задал вопрос по срокам отключения горячей воды: «Знаю, что существует федеральная программа по снижению сроков отключения. Удалось ли нашему городу держать параметры? Какой максимальный и минимальный период без воды?» Игорь Субботин разъяснил, что в связи с проведением технических работ на коммунальных сетях сроки не выдерживали. Вода могла отсутствовать от 14 дней до 1 месяца. Однако в следующем году сроки будут сокращены, так как основные проблемы устранены.

По итогам обсуждения депутаты дали в целом положительную оценку работе профильного департамента. Олег Бурдин выразил особую признательность за работу в микрорайоне Кислотные дачи: «Есть понимание, как решится эта проблема, есть план, инвестиции и вложения будут. В этом году ПСК пишет, что в 14 домах будут установлены индивидуальные тепловые узлы. Надеюсь, 30-летняя проблема будет решена в ближайшие годы».

Депутат Арсен Болквадзе отметил качественную работу по подготовке информации, но рекомендовал усилить работу с УК.

«Грамотный, четкий и структурированный доклад, проделан огромный объем работ – с технической точки зрения город готов. Особенно радует, что наконец-то подготовка к зиме начинается в соответствии с нормативами: отопление подавалось не в холодные, а теплые дома. Правильное решение! В сложившейся ситуации подготовить всё было сложно, но администрация справилась», – заметил депутат Олег Афлатонов.

Председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин: «В этом году администрация хорошо сработала – все депутаты отметили слаженную работу департамента в подаче тепла жителям города. Стоит выразить уважение ведущему отрасли – Игорю Субботину. Он не просто взял вопрос на контроль, но и организовал работу с ресурсоснабжающими предприятиями и УК. Вся комплексная работа привела к тому, что запуск завершен, осталось учесть технические особенности и к концу недели во всех домах будет тепло».
© Вечерние ведомости
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