Депутаты обсудили итоги благоустройства районов индивидуальной жилой застройки в Перми

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В Пермской городской Думе состоялось заседание фракции «Единая Россия», которое провел первый заместитель председателя Пермской городской Думы, руководитель фракции Дмитрий Малютин.Заместитель главы города Перми Игорь Субботин представил информацию о благоустройстве территорий общего пользования в районах индивидуальной жилой застройки. Речь шла о строительстве и ремонте дорог и тротуаров, детских площадок, оборудовании мест накопления ТКО. Кроме того, разработана проектная документация для строительства водопроводных сетей в микрорайоне Гарцы и проектная документация для строительства сетей наружного освещения в микрорайонах Висим и Верхняя Курья.Игорь Субботин отметил, что при проведении конкурсных процедур по определению подрядной организации для благоустройства в районах ИЖС возникла экономия денежных средств в размере 19 млн 419 тысяч рублей.«Часть этой экономии была снова направлена на благоустройство территорий индивидуальной жилой застройки, часть средств осталась в бюджете. С чем связано неосвоение? Можем ли мы рассчитывать, что суммы будут возвращены в районы?» - поинтересовался депутат Олег Бурдин.«Поздно отыграли конкурсы, и сложилась экономия. С департаментом этот вопрос проработаем, конечно же, хотелось бы, чтоб суммы вернулись», - ответил Игорь Субботин.Заместитель главы администрации Перми - начальник департамента дорог и благоустройства Анатолий Дашкевич доложил о том, что на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, проходящих вдоль территорий индивидуальной жилой застройки, в плановом порядке проводятся мероприятия по обеспечению комфортного и безопасного движения пешеходов. Для принудительного снижения скорости движения транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах, которые расположены около детских учебно-воспитательных учреждений, устраиваются искусственные неровности, устанавливаются светодиодные мигающие светофоры, наносится дорожная разметка.На дорогах районного значения на пешеходных переходах устраиваются островки безопасности, дорожные знаки «Пешеходный переход». На квартальных дорогах устанавливаются дорожные знаки, предоставляющие преимущество пешеходам перед транспортным средством.Депутат Владимир Манин отметил, что люди благодарны за то, что наконец-то обратили внимание на территории индивидуальной жилой застройки, они активно включаются в планирование работ по благоустройству и высказывают свои пожелания.Также депутаты оценили работу по выявлению и демонтажу незаконно размещенных и самовольно установленных движимых объектов. И.о. начальника департамента экономики и промышленной политики Ольга Чеснокова доложила, что на 1 сентября 2020 года в единый реестр включены сведения о 276 нестационарных торговых объектах, из них 40 объектов находятся на улицах города, и сейчас проводятся мероприятия по их демонтажу. Выявлено и занесено в реестр 149 автостоянок открытого типа, 32 из них на стадии демонтажа, выявлено 1330 конструкций рекламного типа, 49 них находятся в стадии демонтажа. Также мероприятия в установленном порядке проводятся по 6917 объектам.В целях поддержки бизнеса, пострадавшего в связи с принятием ограничительных мер, установлена отсрочка исполнения обязательств по демонтажу НТО по окончании срока действия договоров на размещение НТО.