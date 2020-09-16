Пермские педагоги получат дополнительную поддержку

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Решением депутатов Пермской городской Думы финансовую поддержку получат педагоги-руководители учреждений дополнительного образования. После выхода на пенсию специалисты, имеющие федеральные ведомственные награды и награды Пермского края, будут получать дополнительные выплаты в размере 11,5 тысячи рублей.«Вопрос поддержки руководителей образовательных учреждений уже решен, решили вопрос с учреждениями дополнительного образования. Я предложила включить в этот перечень еще и работников дошкольных учреждений, в ближайшее время мы этот вопрос рассмотрим», – прокомментировала депутат Ирина Горбунова.