Жители Прикамья могут посетить виртуальный музей тепла «Т Плюс»

© Вечерние ведомости

ПАО «Т Плюс» запустило первый и пока единственный в России виртуальный музей теплоснабжения. Это онлайн-копия интерактивного музея, открывшегося в конце августа в Оренбурге. За две недели его посетили более 5 тыс. человек.Электронная экспозиция доступна круглосуточно, без перерывов и выходных. Главное, чтобы прогуляться по залам музея, необязательно выходить из дома, достаточно перейти по ссылке http://tplusmuseum.ru/, а дальше – следовать за аудиогидом по выставочным залам.Посетители онлайн-центра ознакомятся с принципом работы ТЭЦ и получат информацию о том, какое топливо необходимо для станции, как вырабатывается электричество, откуда берется горячая вода и почему летом ее отключают. Здесь расскажут, что такое «авария», в чем бывают ее причины и от чего зависят сроки устранения.В виртуальных залах прикамцы узнают, почему в квартире холодно даже при включенных батареях и где искать тепловые потери. В музее тепла есть специальный раздел по приборам учета: какие счётчики сегодня используются в квартирах, как и когда нужно передавать их показания.В финальной части экспозиции представлены игры по энергобезопасности для взрослых и детей.