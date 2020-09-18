Пермяки получили 11 наград в финале WorldSkills Russia

18.13 Вторник, 22 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Подведены итоги финала VIII Национального чемпионата Worldskills Russia. Первенство проходило с 6 по 21 сентября в дистанционно-очном формате по всей России. WorldSkills Russia объединил более 3 тысяч участников и стал самым масштабным чемпионатом в истории не только российского, но и мирового движения «Ворлдскиллс». В число участников вошли около тысячи юниоров, а также иностранные конкурсанты и более 700 экспертов.

Представители Прикамья выступили достойно и собрали больше наград, чем в прошлом году. В заключительных соревнованиях наш регион представляли 35 участников по 33 компетенциям. Пермские студенты и школьники завоевали одну бронзовую медаль и 10 медалей за профессионализм в финале VIII Национального чемпионата Worldskills Russia. В прошлом году прикамцы привезли домой 9 наград разного достоинства.

Бронзовую награду в компетенции «Разработка мобильных приложений» принес региону студент 4 курса Пермского химико-технологического техникума Лев Лебедев. Также выпускники техникума завоевали медали за профессионализм в компетенциях «Программные решения для бизнеса» и «IT решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8.0». Школьники из Соликамска и Перми удостоены медалей за профессионализм в компетенциях «Веб-дизайн и разработка» и «Инженерный дизайн CAD» соответственно.
Работу пермяков отметили и в других компетенциях: «Документационное обеспечение и архивоведение», «Сетевое и системное администрирование», «Организация экскурсионных услуг», «Охрана труда», «Малярные и декоративные работы», «Экспедирование грузов».

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам финала, в которой отметил, что они хорошо подготовились к Национальному чемпионату «Молодые профессионалы», продемонстрировали высокое мастерство, собранность, умение оперативно справляться с нештатными ситуациями и доказали самим себе, что способны на равных соревноваться с лучшими молодыми профессионалами из разных регионов страны и добиваться успеха, идти вперед. «Убежден, что такие востребованные временем проекты, каким, безусловно, является национальный чемпионат WorldSkills Russia, содействуют популяризации рабочих специальностей, совершенствованию профессионального образования, создают возможности для творческой, личностной самореализации юношей и девушек, – подчеркнул президент. – И, конечно, формируют в обществе уважение к человеку труда. От души поздравляю финалистов и победителей, желаю всем новых достижений и всего наилучшего».

Ранее врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отмечал востребованность участников таких соревнований работодателями. Их, по словам главы региона, «отрывают с руками» – найти хорошего технического специалиста очень сложно: «У нас есть много юристов и экономистов, но людей, которые могут работать на тракторе, умеют выложить плитку, выстроить стену из гипсокартона, – их действительно не хватает. Будущее за этими молодыми людьми, будущее за этими профессиями!»

«Движение «Ворлдскиллс» прочно вошло в нашу жизнь, в национальные приоритеты, стало частью национальных проектов «Образование», «Демография», входит в нацпроект по производительности труда, – заметила заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. – Все показали очень высокие результаты и все демонстрируют, что это продвижение нашей молодежи вперед, к профессиональному треку».

Настоящим вызовом для организаторов стали условия пандемии коронавируса. В результате России удалось первой в мире создать и применить на практике принципиально новую технологию проведения соревнований и оценки конкурсантов.

В финале чемпионата участники состязались по 130 компетенциям в дистанционно-очном формате (юниоры – по 71). Соревнования велись в домашних регионах более чем на 3 тысячах площадок – в колледжах и центрах компетенций, в режиме 24/7. Было установлено более 10 тысяч камер, с помощью которых эксперты, находясь в Центрах управления соревнованиями в Новокузнецке, Москве и Казани, в режиме реального времени следили за ходом соревнований, контролировали строгое соответствие регламенту и оценивали выступления конкурсантов.

Отметим, власти Пермского края обеспечивают условия для подготовки квалифицированных рабочих кадров в учреждениях СПО. С 2020 по 2022 год в развитие инфраструктуры учреждений среднего профессионального образования планируется вложить 3,3 млрд рублей. Материально-техническая база профильных учреждений совместно с предприятиями укрепляется учебно-производственным оборудованием, что позволяет приблизить обучение к условиям реального труда. В 37 учреждениях оборудованы специализированные центры компетенций по стандартам «Ворлдскиллс».
© Вечерние ведомости
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