Среди заболевших коронавирусом в Пермском крае трое детей
Пермский край: новости дня
Роспотребнадзор опубликовал данные исследований на коронавирус за предыдущие сутки. В Пермском крае выявлено 72 новых случая заражения COVID-19: 64 человека проходят лечение в больницах, 8 – амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9225. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 21 сентября – 1,1).
Из 72 новых инфицированных – 31 мужчина, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 9225. Ежесуточный прирост больных составил 0,8% – этот показатель позволяет отследить динамику распространения инфекции в регионе. Коэффициент распространения болезни на сегодня составляет 1,08 (на 21 сентября – 1,1).
Из 72 новых инфицированных – 31 мужчина, 38 женщин, 3 ребенка (1 мальчик и 2 девочки). Среди взрослого населения: младше 45 лет – 4 человека, 37 человек в возрасте 45-65, 28 человек старше 65 лет. Все заболевшие давно изолированы и находятся на лечении, круг контактировавших лиц под наблюдением специалистов.
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