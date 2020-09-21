Два прикамских коллектива победили во Всероссийском фестивале в Санкт-Петербурге

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«Еловская станица» и «Пермская застава» получили возможность представить на конкурсе казачество Пермского края благодаря нацпроекту «Культура», направленному на поддержку творческих инициатив и гастрольной деятельности лучших любительских коллективов Прикамья.Казачья песенная артель «Еловская станица» и Пермская РОО «Семейный клуб «Пермская застава» приняли участие во Всероссийском фестивале-конкурсе «Казачья застава», который проходил с 17 по 20 сентября в северной столице. Коллективы стали победителями грантового конкурса на поддержку творческих инициатив (гастрольной деятельности) от регионального минкульта в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».На церемонии награждения в Русском этнографическом музее семейному клубу «Пермская застава» были вручены дипломы лауреатов I степени в номинациях «Народный вокал» и «Голос Победы», а казачьей артели «Еловская станица» — диплом лауреата I степени также в номинации «Народный Вокал».Всего на конкурсе было представлено 13 регионов, в том числе Камчатка, Ставрополье, Калуга, Белгород.По словам жюри, Пермский край удивил их - кроме прочего, «Пермская застава» порадовала близостью исполнения к подлинно народным традициям.Отметим также, что с 2019 года в Пермском крае возобновлена ежегодная процедура присвоения почетного звания «Народный коллектив» – нематериальная поддержка и продвижение лучших образцов самодеятельности. Этого почетного звания удостоено уже более 50 коллективов. В 2020 году звание «Народный» получили 35 коллективов.