В Пермском крае более 23 тысяч семей получают выплаты в рамках нацпроекта «Демография»

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В Пермском крае действует более сорока мер социальной помощи и поддержки семей. По словам главы Пермского края Дмитрия Махонина, каждая семья с детьми в определенный период времени является получателем тех или иных мер. «Все меры адресные. В целом каждый третий житель Пермского края является получателем той или иной меры социальной поддержки», - отмечает глава региона.В рамках национального проекта «Демография», инициированного президентом России Владимиром Путиным, предоставляются две меры поддержки для семей с детьми - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячная денежная выплата семьям при рождении третьего или последующих детей.Так, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка выплачивается семьям до достижения ребенком 3 лет. В Прикамье ее получают более 16 тысяч семей. Размер выплаты составляет 10 703 рубля. В 2020 году на эти цели выделено порядка 2,4 млрд рублей.Ежемесячная денежная выплата при рождении третьего или последующих детей до достижения ими 3 лет предоставляется более 7 тысячам семей Пермского края. Размер выплаты - 10 703 рубля. Более 1 млрд рублей выделено в этом году на эту меру поддержки.Среди других мер социальной помощи – улучшение жилищных условий по программе «Молодая семья», выплаты на подготовку к школе, льгота по ТКО для многодетных малоимущих семей, льготная ипотека под 6%, помощь многодетным семьям в погашении ипотеки в размере 450 тысяч рублей по программе «Дом.рф», выплата семьям с детьми от 3 до 7 лет, социальный контракт.