Жители Пермского края могут оплатить налоги в отделениях МФЦ «Мои документы»

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В рамках соглашения с Управлением федеральной налоговой службы (УФНС) по Пермскому краю в многофункциональных центрах «Мои документы» жители Прикамья могут запросить сведения о состоянии расчетов по налогам и сборам.Для получения уведомления налогоплательщику необходимо обратиться в любой МФЦ с документом, удостоверяющим личность. Результат придет в филиал многофункционального центра в течение 5 рабочих дней. Заплатить налог можно непосредственно в офисе МФЦ, либо в банке по квитанции.Отметим, в настоящее время в центрах «Мои документы» можно получить 9 услуг Управления федеральной налоговой службы. Наибольшей популярностью пользуются услуги по регистрации или закрытию ИП, юрлица, получению выписок из Единого реестра налогоплательщиков. С начала года специалисты МФЦ приняли порядка 23 тыс. обращений в адрес УФНС.Напомним, оплатить земельный, транспортный и иные имущественные налоги жители Пермского края должны в срок до 1 декабря.Подробную информацию о государственных услугах, предоставляемых через многофункциональные центры Пермского края, можно получить по тел. 8-800-23-43-275.