Благодаря нацпроекту в столице Прикамья досрочно завершился ремонт улицы Островского

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В Перми завершился ремонт дороги по ул. Островского. Это один из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, ремонт которого был запланирован на этот год.На участке от ул. Пушкина до ул. Революции обновлено 600 метров дороги. Работы проводили комплексно: подрядчик (ООО «СТРОЙ-ПРИОРИТЕТ») расширил проезжую часть с 3 до 4 полос, а тротуары стали шире с 1,5 до 2-4 метров. Дорога станет более износостойкой, так как верхний слой асфальта уложен толщиной 6 см. Это позволит увеличить межремонтный период. В общей сложности на участке уложили почти 14 тыс. кв. метров нового асфальта. Подрядчик установил новые бордюры из гранита, металлическое ограждение вдоль тротуаров. В пешеходной части обустроили газоны, между ним и проезжей частью уложили тротуарную плитку. Это поможет защитить газонную часть от воздействия реагентов, применяемых для посыпки дорог в зимний период. Финальным этапом стало нанесение разметки.Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость комплексного подхода в ремонте дорог и благоустройстве пешеходной части. «Улица станет безопасной и комфортной не только для автолюбителей, но и для пешеходов», – отмечал глава региона.Приемка участка ул. Островского прошла почти на 1,5 месяца раньше установленного срока (по контракту срок сдачи 31 октября 2020 года). В ней участвовали представители краевого министерства транспорта, администрации Свердловского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Прикамья. Они указали подрядчику на ряд недочетов, которые он должен устранить в ближайшее время.По словам председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаила Борисова, критичных замечаний по этому объекту нет. «Ремонт выполнен даже раньше срока, погода в этом году позволила подрядчику раньше приступить к дорожным работам. Мы обозначили замечания: необходимо пролить битумом стыки асфальта, зачеканить швы между бортовыми камнями, укрепить ограждение вдоль тротуаров, они будут забетонированы», – отметил общественник.Отметим, ул. Островского – один из 35 основных объектов нацпроекта БКАД этого года. Летом промежуточные итоги ремонта этой улицы оценили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Пермского края Дмитрий Махонин. По словам Евгения Дитриха, Пермь – пример, когда улицы, которые ремонтируются по БКАД, используются для движения новых автобусов (речь о 42 новых автобусах, на покупку которых Пермский край получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту БКАД) – инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей. Действительно, по ул. Островского сегодня курсируют автобусы маршрута №4, которые перевозчик смог приобрести со скидкой за счет субсидии.На сегодня в Перми по нацпроекту отремонтированы также улицы Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего в этом году в Пермском крае будет реализовано 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.