Благодаря нацпроекту в столице Прикамья досрочно завершился ремонт улицы Островского
Пермский край: новости дня
В Перми завершился ремонт дороги по ул. Островского. Это один из объектов национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), инициированного президентом РФ Владимиром Путиным, ремонт которого был запланирован на этот год.
На участке от ул. Пушкина до ул. Революции обновлено 600 метров дороги. Работы проводили комплексно: подрядчик (ООО «СТРОЙ-ПРИОРИТЕТ») расширил проезжую часть с 3 до 4 полос, а тротуары стали шире с 1,5 до 2-4 метров. Дорога станет более износостойкой, так как верхний слой асфальта уложен толщиной 6 см. Это позволит увеличить межремонтный период. В общей сложности на участке уложили почти 14 тыс. кв. метров нового асфальта. Подрядчик установил новые бордюры из гранита, металлическое ограждение вдоль тротуаров. В пешеходной части обустроили газоны, между ним и проезжей частью уложили тротуарную плитку. Это поможет защитить газонную часть от воздействия реагентов, применяемых для посыпки дорог в зимний период. Финальным этапом стало нанесение разметки.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость комплексного подхода в ремонте дорог и благоустройстве пешеходной части. «Улица станет безопасной и комфортной не только для автолюбителей, но и для пешеходов», – отмечал глава региона.
Приемка участка ул. Островского прошла почти на 1,5 месяца раньше установленного срока (по контракту срок сдачи 31 октября 2020 года). В ней участвовали представители краевого министерства транспорта, администрации Свердловского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Прикамья. Они указали подрядчику на ряд недочетов, которые он должен устранить в ближайшее время.
По словам председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаила Борисова, критичных замечаний по этому объекту нет. «Ремонт выполнен даже раньше срока, погода в этом году позволила подрядчику раньше приступить к дорожным работам. Мы обозначили замечания: необходимо пролить битумом стыки асфальта, зачеканить швы между бортовыми камнями, укрепить ограждение вдоль тротуаров, они будут забетонированы», – отметил общественник.
Отметим, ул. Островского – один из 35 основных объектов нацпроекта БКАД этого года. Летом промежуточные итоги ремонта этой улицы оценили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Пермского края Дмитрий Махонин. По словам Евгения Дитриха, Пермь – пример, когда улицы, которые ремонтируются по БКАД, используются для движения новых автобусов (речь о 42 новых автобусах, на покупку которых Пермский край получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту БКАД) – инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей. Действительно, по ул. Островского сегодня курсируют автобусы маршрута №4, которые перевозчик смог приобрести со скидкой за счет субсидии.
На сегодня в Перми по нацпроекту отремонтированы также улицы Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего в этом году в Пермском крае будет реализовано 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.
На участке от ул. Пушкина до ул. Революции обновлено 600 метров дороги. Работы проводили комплексно: подрядчик (ООО «СТРОЙ-ПРИОРИТЕТ») расширил проезжую часть с 3 до 4 полос, а тротуары стали шире с 1,5 до 2-4 метров. Дорога станет более износостойкой, так как верхний слой асфальта уложен толщиной 6 см. Это позволит увеличить межремонтный период. В общей сложности на участке уложили почти 14 тыс. кв. метров нового асфальта. Подрядчик установил новые бордюры из гранита, металлическое ограждение вдоль тротуаров. В пешеходной части обустроили газоны, между ним и проезжей частью уложили тротуарную плитку. Это поможет защитить газонную часть от воздействия реагентов, применяемых для посыпки дорог в зимний период. Финальным этапом стало нанесение разметки.
Ранее глава Пермского края Дмитрий Махонин подчеркивал значимость комплексного подхода в ремонте дорог и благоустройстве пешеходной части. «Улица станет безопасной и комфортной не только для автолюбителей, но и для пешеходов», – отмечал глава региона.
Приемка участка ул. Островского прошла почти на 1,5 месяца раньше установленного срока (по контракту срок сдачи 31 октября 2020 года). В ней участвовали представители краевого министерства транспорта, администрации Свердловского района, ФКУ Упрдор «Прикамье», Общественной палаты Прикамья. Они указали подрядчику на ряд недочетов, которые он должен устранить в ближайшее время.
По словам председателя комиссии по общественному контролю Общественной палаты Пермского края Михаила Борисова, критичных замечаний по этому объекту нет. «Ремонт выполнен даже раньше срока, погода в этом году позволила подрядчику раньше приступить к дорожным работам. Мы обозначили замечания: необходимо пролить битумом стыки асфальта, зачеканить швы между бортовыми камнями, укрепить ограждение вдоль тротуаров, они будут забетонированы», – отметил общественник.
Отметим, ул. Островского – один из 35 основных объектов нацпроекта БКАД этого года. Летом промежуточные итоги ремонта этой улицы оценили министр транспорта РФ Евгений Дитрих и глава Пермского края Дмитрий Махонин. По словам Евгения Дитриха, Пермь – пример, когда улицы, которые ремонтируются по БКАД, используются для движения новых автобусов (речь о 42 новых автобусах, на покупку которых Пермский край получил субсидию из федерального бюджета по нацпроекту БКАД) – инфраструктурная и транспортная составляющие нацпроекта позволяют достичь полного комфорта для жителей. Действительно, по ул. Островского сегодня курсируют автобусы маршрута №4, которые перевозчик смог приобрести со скидкой за счет субсидии.
На сегодня в Перми по нацпроекту отремонтированы также улицы Петропавловская, Краснова и Красноуфимская. Всего в этом году в Пермском крае будет реализовано 55 дорожных объектов: 35 основных и 20 – за счет экономии от проведения весной конкурсных процедур. Нацпроект охватывает 4 муниципалитета пермской городской агломерации: Пермь, Пермский район, Краснокамский и Добрянский городские округа. На сегодняшний день в эксплуатацию сдано уже 14 дорог, на остальных основных объектах работы выполнены уже более чем на 80%. Также начался ремонт на объектах экономии. Все они будут готовы до конца дорожного сезона.
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