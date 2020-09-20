В Перми пройдет прямая линия по вопросам соблюдения прав граждан при оказании услуг по вывозу ТКО

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23 сентября на вопросы жителей о размещении и содержании площадок для сбора твердых коммунальных отходов ответят представители администрации Перми, прокуратуры города и ПКГУП «Теплоэнерго».Прямая линия пройдет 23 сентября с 11:00 до 12:00 в call-центре города Перми. Пермяки смогут позвонить по телефону 2-059-059 и задать вопросы по размещению и содержанию площадок для сбора твердых коммунальных отходов (ТКО), качества предоставления и взимания платы за услуги по вывозу ТКО, ликвидации несанкционированных мест накопления отходов, а также по другим вопросам.