За десять лет в Прикамье планируют увеличить объем перерабатываемого мусора в 14 раз

17.31 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермский край: новости дня
На площадке Пермской торгово-промышленной палаты обсудили проект комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в Пермском крае. Его разработали по поручению врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. По его словам, переход региона на раздельный сбор мусора – одно из ключевых направлений развития Прикамья в сфере обращения с ТКО и важная задача работы краевого правительства по исполнению национального проекта «Экология», инициированного президентом России.

Проект определяет перспективы развития отрасли на ближайшие десять лет – с 2020 по 2030 год. За это время в регионе предлагается ввести в промышленную эксплуатацию мощности, способные перерабатывать и сортировать свыше 530 тыс. тонн отходов ежегодно, что составляет свыше 93% всех коммунальных отходов, образующихся в Пермском крае. При этом сейчас сортируется и обрабатывается только 38 тыс. тонн мусора.

Во время обсуждения проекта было отмечено, что для достижения намеченных показателей на территории Прикамья необходимо внедрять перспективные направления отрасли – технологии переработки ТКО после сортировки, сбор и утилизацию фракций, запрещенных к захоронению, энергетическую утилизация ТКО. Исполнительный директор Ассоциации научных и инновационных учреждений и предприятий Пермского края (АсНИУП) Георгий Полетаев предложил создать отдельный экспертный блок, который поможет объединить и помогать реализовывать перспективные предложения по вторичной переработке отдельных видов отходов.

«В разных регионах в отрасли обращения с ТКО разные практики, и в этом плане никаких ограничений нет, кроме показателей эффективности. Поэтому сейчас необходимо выйти на местное решение по развитию отрасли на перспективу. Необходим инструмент, который позволяет вовлекать бизнес в создание новых продуктов и товаров, а также новых рабочих мест. Это точка роста, которая даст другую экономику, нежели просто перевозка ТКО», – подчеркнул президент Пермской торгово-промышленной палаты Олег Жданов.

Подрядчики по вывозу мусора также рассмотрели различные варианты схем вывоза с контейнерных площадок бытовой техники, строительного мусора, автомобильных шин.

По итогам обсуждения директор ПКГУП «Теплоэнерго» Тимур Филимонов подчеркнул, что проект еще предстоит обсудить с экспертным сообществом и общественностью на различных площадках.
© Вечерние ведомости
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