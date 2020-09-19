В столице Прикамья за счет спонсоров реконструирована еще одна хоккейная коробка

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Во дворе по ул. Советской Армии, 37 в Перми завершилась реконструкция хоккейной коробки. Работы проведены в рамках реализации программы по развитию и популяризации массовых видов спорта в регионе и полностью за счет средств частного инвестора – федеральной электронной площадки АО «ТЭК-Торг».Ранее придомовую территорию многоквартирного дома в ходе рабочей поездки в Индустриальный район Перми осмотрел Дмитрий Махонин. Врио губернатора Прикамья назвал двор образцово-показательным. «ТСЖ здесь ведет активную работу по благоустройству. Подходят к этому вопросу грамотно – разработали проект, привлекают средства нацпроекта. Сейчас задача – отремонтировать хоккейную коробку, которая примыкает к территории двора», – отметил Дмитрий Махонин и дал поручение профильным ведомствам в кратчайшие сроки проработать этот вопрос с использованием возможностей социально-ответственного бизнеса.Как подчеркнул Дмитрий Махонин, именно такие малые спортивные объекты в шаговой доступности являются центрами притяжения для жителей территорий и точками развития юных хоккеистов. «В ближайшие годы благодаря сотрудничеству правительства и частных инвесторов обновленные хоккейные коробки смогут появиться по всему краю», – добавил глава региона.Реконструированный спортивный объект размером 26 на 56 метров оснащен пластиковыми бортами. С учетом мнения собственников гаражей, на крыше которых расположена площадка, покрытие сделали топпинговым. Благодаря этому объект стал всесезонным. Зимой на основание можно заливать лед, а летом дворовая арена будет удобна и безопасна для игр детворы.«Не секрет, что большинство отечественных спортсменов начинали свою спортивную карьеру на дворовых площадках и хоккейных коробках. Мы надеемся, что благодаря восстановлению таких объектов в скором времени пермские фигуристы и хоккеисты будут блистать на российских и мировых чемпионатах», – сказал генеральный директор АО «ТЭК-Торг» Дмитрий Сытин.Напомним, в Пермском крае в этом году появится сразу несколько хоккейных коробок, возведенных на средства частных инвесторов. В п. Елово построена новая хоккейная коробка в рамках сотрудничества Федерации хоккея с благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко. За счет средств частных инвесторов реконструирована коробка на ул. Мильчакова, 22. Новые объекты планируется также возвести в пермских микрорайонах Гайва и Молодежный. Согласно проектам, там появятся площадки с резиновым покрытием для круглогодичного использования, налажено освещение и устроены теплые помещения для переодевания.Кроме того, благодаря нацпроекту «Демография» в этом году 25 млн руб. направлены в спортивную школу «Кристалл» (Березники), на закупку специального хоккейного оборудования.Отметим, одной из приоритетных задач правительства Пермского края является вовлечение граждан в занятия физической культурой и спортом. Согласно нацпроекту «Демография», к 2024 году каждый второй житель региона будет регулярно заниматься спортом. По итогам 2019 года этот показатель превысил 900 тыс. чел. В целом до 2021 года на системные программы развития спорта в краевом бюджете предусмотрено более 5,1 млрд руб.