В Прикамье родители школьников могут оценить бесплатное горячее питание на «Госуслугах»

16.52 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Прикамье родители учеников 1-4-х классов через специальную форму обратной связи на портале «Госуслуг» могут оставить свой отзыв, жалобу или предложение по организации горячего питания в школе. Это могут сделать пользователи портала, имеющие подтвержденную учетную запись. Ответ на обращение поступит в личный кабинет, а также на электронный адрес заявителя в течение 15 дней.

«Задачу обеспечить бесплатным горячим питанием всех учащихся начальной школы с первого по четвертый класс обозначил президент страны Владимир Путин. Вопрос горячего питания школьников – на особом контроле Министерства просвещения. Новый сервис на портале госуслуг позволит сделать обратную связь от родителей более массовой и удобной. Такой мониторинг поможет быстро определять проблемные точки и принимать необходимые меры для устранения недостатков», – сказал министр просвещения Сергей Кравцов.

Сервис станет механизмом общественного контроля в сфере школьного питания и позволит повысить уровень его качества. Обратная связь от родителей, собранная через «Госуслуги», будет поступать в школы для дальнейшего рассмотрения.

Ранее врио губернатора региона Дмитрий Махонин отмечал, что краевым властям предстоит большая работа по обеспечению детей горячим питанием. Будет усилен контроль за качеством продуктов питания, условиями транспортировки и готовки блюд. «Школы разные, разные муниципалитеты. Надеюсь на поддержку контрольно-надзорных органов, родителей. Будем контролировать вместе и решать вопросы максимально оперативно. Нам, краевым властям, предстоит большая работа. Важно не допустить снижения качества предоставляемого питания или различных сговоров», – обозначил задачу Дмитрий Махонин.

На сегодняшний день сотрудники министерства образования и науки Пермского края проводят выездные проверки школ, в частности, тех, на организацию питания в которых поступают жалобы в социальных сетях.
Кроме того, для мониторинга питания планируется создание экспертной комиссии, в которую войдут представители ОНФ, аппарата Уполномоченного по правам ребенка, родительского совета, Роспотребнадзора.

Накануне министр образования Раиса Кассина провела прямой эфир, где ответила на часто задаваемые вопросы родителей. «Радует, что пишут не только негативные отзывы, но и положительные. Большинство школ смогли организовать горячее питание, соответствующее всем нормам. На сайтах школ размещено актуальное меню, родителей устраивает составленный рацион, детей успевают накормить в течение трех перемен. Рекомендуем родителям максимально включиться в мониторинг качества организации питания. Например, отследить горячее или холодное питание – в ваших силах», – комментирует министр.

Отметим, в Прикамье с начала учебного года бесплатно питается почти 140 тыс. учеников младших классов. Горячее питание детям будет предоставляться до 1 сентября 2023 года.
© Вечерние ведомости
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