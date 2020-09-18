К 1 октября в Краснокамске появится новая остановка по маршруту курсирования «Ласточек»

16.45 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермский край: новости дня
В Краснокамске появится еще одна остановка по пути следования «Ласточек». Это остановка «Рейд» («Заводская») в микрорайоне Заводском. Она расположится по соседству с автобусной остановкой «Заводской микрорайон», в районе пересечения ул. Шоссейной с ул. Ленина. В настоящее время там ведутся работы по обустройству пассажирской платформы с ограждением и теневым навесом, благоустраивается прилегающая территория. Эта остановка позволит жителям микрорайона Заводской садиться в «Ласточку» на своей станции и не тратить время на то, чтобы добраться до станции Краснокамск. По данным РЖД, остановка «Рейд» начнет работу 1 октября.

Также по планам краевого министерства транспорта до конца года к этим двум остановкам в Краснокамске должны добавиться еще две: Шоссейная и Никитино. Первая расположится в районе микрорайона Мясокомбинат (рядом с пересечением ул. Шоссейной с ул. Владимира Кима), вторая – в районе д. Никитино.

Помимо этого, в Краснокамске появится дополнительный маршрут автобуса с местного автовокзала до станции Краснокамск. Он будет курсировать ко времени отбытия поездов. Напомним, сейчас к «Ласточке» уже подвозят автобусы №4, 15 и 18.

«Ласточки» по маршруту Краснокамск – Пермь начали курсировать 1 сентября. Одними из первых пассажиров стали врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин и начальник Свердловской железной дороги Иван Колесников. Глава Прикамья назвал открытие железнодорожного сообщения между двумя городами историческим событием, которое позволит Краснокамску включиться в транспортную схему пермской агломерации.

Первую неделю проезд на них был бесплатным для всех жителей Прикамья. За эти дни на «Ласточках» проехало более 15 тыс. человек. Пассажиропоток в последующие 2 недели, когда проезд стал платным, ожидаемо снизился, отмечают в «Пермской пригородной компании».

По словам генерального директора «ППК» Сергея Канцура, снижение пассажиропотока после бесплатного проезда было ожидаемо. «К любой новой услуге люди привыкают в течение определенного времени. Что касается запуска нового железнодорожного маршрута, то здесь этот период «привыкания» составляет, как правило, полгода. Первая неделя курсирования, когда проезд был бесплатным, показала, что запрос на такой маршрут у краснокамцев есть, электричка востребована. К примеру, за семь дней поездами воспользовались свыше 15 тыс. человек. Сейчас пассажиры постепенно «пересаживаются» на "Ласточку", перекраивают свои личные маршруты с учетом новых возможностей. Уже сформирован первичный пул постоянных пассажиров – свыше 2500 человек в неделю – и их количество продолжает увеличиваться. Подводить первые итоги по пассажиропотоку "Ласточек" можно будет в конце сентября, но и они не будут показательными», – отметил Сергей Канцур.

По данным АО «ППК», с первого дня запуска маршрута проводится ежедневный мониторинг потребностей краснокамцев по расписанию движения поездов, по дополнительным услугам, по обустройству дополнительных остановок.

Сегодня стоимость поездки на «Ласточке» в одну сторону составляет 70 руб. Если пассажиры едут из Краснокамска в Пермь, то билет можно приобрести как в электричке, так и в городском автобусе – его стоимость составит 90 руб. по модели «электропоезд + автобус». Пассажиры, прибывающие в Пермь, могут добраться в центр города бесплатно на автобусе №2 (маршрут «Станция Пермь II – Станция Пермь I»), предъявив кондуктору билет на «Ласточку».

Отметим, запуск этих поездов стал первым этапом совместного проекта ОАО «РЖД» и Пермского края в части развития пригородных маршрутов. Для этого на СвЖД поступили два поезда «Ласточка», отвечающие пожеланиям пассажиров в части комфорта, скорости и безопасности. На втором и третьем этапах (до конца 2022 года) предполагается строительство ТПУ Краснокамск, новых электрифицированных железнодорожных участков, а также ж/д «скобы», которая исключит заезд на станцию Оверята. В перспективе планируется также сокращение времени в пути скоростных электропоездов – сегодня «Ласточки» доезжают до конечного пункта следования в режиме экспресса за 52 минуты.
© Вечерние ведомости
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