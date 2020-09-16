Пермский край ожидает поступления 10 тысяч доз вакцины от COVID-19 до конца октября

14.59 Понедельник, 21 сентября 2020
Пермский край: новости дня
Уже на следующей неделе в регион прибудет 7 тысяч доз.

42 дозы вакцины для тестирования логистической цепочки и возможности соблюдения температурного режима при транспортировке поступили в Пермский край. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции сообщила министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова.

В России идет тестирование логистической цепи для поставок первой зарегистрированной вакцины против COVID-19 в регионы страны. Основной задачей поступления пробной партии вакцины в регион была проверка возможности ее доставки и обеспечения условий ее хранения (требуемая температура для сохранности - минус 20 градусов). С этой задачей пермские медики справились успешно.

«Поступление следующей партии вакцины «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России, ожидается в Прикамье на следующей неделе в количестве 7000 доз. Всего до конца октября в регион будет поставлено 10 000 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции», - пояснила Оксана Мелехова.

На заседании оперштаба по инициативе врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина принято решение использовать первые партии вакцины против коронавируса для организации вакцинации от COVID-19 граждан, входящих в группу повышенного риска, в первую очередь, это медики, соцработники и педагоги, а также работники транспортной инфраструктуры. Вакцинация будет проводиться исключительно по желанию.

Напоминаем, на территории Пермского края продолжается вакцинация взрослых и детей от гриппа. Первая партия вакцины от гриппа для взрослых, 349 тыс. доз, уже поступила в регион и распределена по медорганизациям. С начала прививочной кампании в Пермском крае прививку от гриппа поставили более 300 тысяч человек. Из них 82 тысячи - дети, около 240 тысяч - взрослые.

Всего в этом году в Прикамье планируется привить от гриппа 60% жителей края. Иммунизацией против гриппа предполагается охватить более 1,5 млн жителей региона, не менее 20 тыс. пермяков из групп риска – прививками против пневмококковой инфекции за счет регионального бюджета и не менее 95% детей первых лет жизни за счет средств федерального бюджета.

Медики напоминают о важности профилактических мероприятий в сезон роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Необходимо придерживаться здорового образа жизни: соблюдать режим сна и отдыха, сбалансированно питаться, заниматься физкультурой. Регулярно мыть руки и обрабатывать их дезинфицирующим средством, а также максимально избегать мест большого скопления людей и контактов с людьми с признаками ОРВИ.
© Вечерние ведомости
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